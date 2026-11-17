Wer sich gestern gegen die Nati und für den Match Deutschland gegen die Niederlande entschieden hat, wurde mit Ton-Problemen konfrontiert. Auf ARD waren ständig zwei Stimmen zu hören. Blick fragt beim Sender nach, was los war.

Darum gehts Fans wählten zwischen Nati auf SRF und Deutschland auf ARD

Bei ARD störten beim 5:0 gegen Holland zwei Stimmen

Hörbar war Bartels' Zuarbeiter Meinke; zur Pause behoben

Fynn Müller People-Redaktor

Der Fussballfan hatte am Montagabend (20.45 Uhr) die Wahl: Schweiz gegen Schottland auf SRF oder Deutschland gegen die Niederlande auf ARD. Während es bei der Nati um nicht mehr viel ging, kämpften unsere Nachbarn noch um ihr Viertelfinal-Ticket in der Nations League.

Wer sich für Berlin statt St. Gallen entschieden hat, bekommt mehr zu hören, als ihm lieb ist. Denn: Auf ARD sind ständig zwei Stimmen zu hören. Eigentlich wurde das Spiel von Tom Bartels kommentiert. Trotzdem hört man leise im Hintergrund, wie jemand Anweisungen zu geben scheint.

So zum Beispiel in der dritten Minute. Es gibt Freistoss für Holland. Aus dem Nichts raunt es: «Das sah einstudiert aus.» Wenige Sekunden später sagt ARD-Kommentator Tom Bartels genau das Gleiche.

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Das steckt dahinter

Die Flüsterstimme ist kein Geist, sondern ein alter Bekannter: Gerrit Meinke. Den früheren Kicker und Bartels verbindet seit Jahrzehnten eine enge Freundschaft. 1989 liefen sie gemeinsam für TuRa Grönenberg Melle auf. Seit 2005 greift Meinke dem TV-Mann bei Live-Spielen als Zuarbeiter unter die Arme. Bei Übertragungen auf diesem Niveau ist das normal. Nur sollte es das Publikum zu Hause eigentlich nicht mithören.

In der Halbzeit konnte ARD das Problem lösen. Ab dann war wieder nur die Stimme von Bartels zu hören.

Ergebnistechnisch haben sich die Nati und Deutschland nicht viel genommen. Während Yakins Truppe die Schotten mit 4:0 nach Hause schickte, gewannen die Deutschen gegen Holland gar mit 5:0.