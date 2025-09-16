vor 33 Minuten

Fazit zur zweiten Sendung

Nach zwei Episoden zu urteilen, mag vielleicht etwas voreilig sein. Doch bei der «Stefan Raab Show» kann man bereits jetzt sagen: Das wird nichts. Zumindest nicht, wenn es so weitergeht.

Die zweite Folge ist mindestens genauso unlustig wie die erste. Wieder schiesst Raab gegen Kai Pflaume und stellt ihn bloss. Was hat er bloss gegen den beliebten deutschen Moderator?

Zudem wirkt Raab auch in der Livesendung vom Dienstag unbeholfen. Immer wieder blickt der Entertainer hoch zum Teleprompter, um seine Pointen dort abzulesen.

Und dann wäre da noch die Sache mit der RTL-Eigenwerbung. Gestern erwähnte Raab mehrfach, dass im Anschluss «Wer wird Millionär?» läuft und die Leute dranbleiben sollten. Heute genau gleich. Statt für Jauchs Quizshow wirbt Raab dieses Mal für das «Sommerhaus der Stars», das ebenfalls direkt nach seiner Sendung startet.

Auch die Resonanz im Netz ist – wie bereits am Montag – fast ausschliesslich negativ. Bleibt abzuwarten, ob Raab sich die Kritik zu Herzen nimmt und mit seiner neuen Show noch die Kurve kriegt.