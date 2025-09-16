DE
FR
Abonnieren

Auch Folge 2 geht in die Hose
Unbeholfener Raab macht die gleichen Fehler wie gestern

Die erste Ausgabe der «Stefan Raab Show» sorgte bei Fans und Experten für viel Kritik. Hat der Entertainer aus seinen Fehlern gelernt? Nicht wirklich. Auch die zweite Sendung ist ein Reinfall – Blick zieht Fazit.
Publiziert: vor 23 Minuten
|
Aktualisiert: vor 16 Minuten
Teilen
Kommentieren
1/6
Stefan Raab ist zurück im deutschen Live-TV.
Foto: Screenshot RTL

Darum gehts

  • «Stefan Raab Show» kommt bei den Zuschauern nicht gut an
  • Am Dienstag läuft auf RTL die zweite Folge – wieder gibts Kritik
  • Der Druck ist jetzt gross: Kann Raab die Sendung noch retten?
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
JouSchu_Mueller_Fynn.jpg
Fynn MüllerPeople-Redaktor
vor 33 Minuten

Fazit zur zweiten Sendung

Nach zwei Episoden zu urteilen, mag vielleicht etwas voreilig sein. Doch bei der «Stefan Raab Show» kann man bereits jetzt sagen: Das wird nichts. Zumindest nicht, wenn es so weitergeht. 

Die zweite Folge ist mindestens genauso unlustig wie die erste. Wieder schiesst Raab gegen Kai Pflaume und stellt ihn bloss. Was hat er bloss gegen den beliebten deutschen Moderator? 

Zudem wirkt Raab auch in der Livesendung vom Dienstag unbeholfen. Immer wieder blickt der Entertainer hoch zum Teleprompter, um seine Pointen dort abzulesen.

Und dann wäre da noch die Sache mit der RTL-Eigenwerbung. Gestern erwähnte Raab mehrfach, dass im Anschluss «Wer wird Millionär?» läuft und die Leute dranbleiben sollten. Heute genau gleich. Statt für Jauchs Quizshow wirbt Raab dieses Mal für das «Sommerhaus der Stars», das ebenfalls direkt nach seiner Sendung startet. 

Auch die Resonanz im Netz ist – wie bereits am Montag – fast ausschliesslich negativ. Bleibt abzuwarten, ob Raab sich die Kritik zu Herzen nimmt und mit seiner neuen Show noch die Kurve kriegt. 

vor 42 Minuten

Geschafft

Die 15 Minuten sind vorbei – und wir sind gleich schlau, wie gestern. Wirklich lustig war das nicht. Mal schauen, wie die Fans im Netz reagieren. 

vor 42 Minuten

Verplapper oder bewusster Seitenhieb?

Am Ende der Sendung sagt Raab, dass er sein Outfit für die Weihnachtsfeier von Prosieben schon hätte. «Eh RTL», so der Entertainer. «Da habe ich mich kurz versprochen.»

vor 44 Minuten

Wie lange noch?

Allmählich wissen wir, dass Raab die Social-Media-Posts von Pflaume albern findet. Aber wie lange will er darüber noch sprechen? Das geht jetzt schon drei Minuten so. Und Raab hat nur 15 Minuten. 

vor 47 Minuten

Wieder Schüsse gegen Kai Pflaume

Jetzt witzelt Raab schon wieder über Kai Pflaume. Wie schon in der Sendung gestern. Aber warum stellt er den beliebten deutschen Moderator so oft bloss? Das weiss wohl nur er selbst. 

vor 48 Minuten

Raab im McDrive – da war doch was

In einem legendären TV-Total-Video fährt Stefan Raab bei einem McDonald's in den Drive-in-Schalter und nimmt die Mitarbeiter aufs Korn. Diesen stellt er in seiner Sendung nach. Ganz lustig, aber auch nicht wirklich innovativ. 

vor 50 Minuten

Dem kann ich mich anschliessen …

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
vor 50 Minuten

Witze unter der Gürtellinie

Um 20.15 Uhr dürfte man auf RTL nicht viel nackte Haut zeigen. In einer Szene beim «Sommerhaus» sieht man allerdings das beste Stück eines Kandidaten. Raab zensiert es in seinem Clip und sagt, dass man die ganze erste Folge vom «Sommerhaus» schauen müsste, um die unzensierte Version zu sehen. Nein, danke. 

vor 53 Minuten

Raab und der Teleprompter

Früher war Raab spontan. Heute liest der Entertainer seine Gags vom Teleprompter ab und wirkt dabei eher unbeholfen. Schade eigentlich …

vor 53 Minuten

Alles wie gestern …

… nach der Werbung, ist vor der Werbung. Jetzt sagt Raab, dass danach das «Sommerhaus der Stars» läuft. Sagten Sie bereits, Herr Raab. Es folgen exklusive Ausschnitte der Sendung. 

vor 55 Minuten

Werbung, Werbung, Werbung

Am Donnerstag läuft auf RTL «Wie viel verdient Deutschland». Eine Reportage. Das muss Raab natürlich erwähnen in seiner Dauerwerbesendung. Geht ja gut los. 

Mehr zu Stefan Raab
Stefan Büsser geht hart mit Raab ins Gericht
«Besser nie zurückgekommen»
Stefan Büsser geht hart mit Raab ins Gericht
Stefan Raab blamiert sich bis auf die Knochen
TV-Kritik
Nächste Flop-Show bei RTL
Raab blamiert sich bis auf die Knochen
Stefan Raab kämpft um TV-Comeback
Heute neue Show auf RTL
Stefan Raab kämpft verzweifelt um TV-Comeback
Stefan Raab lanciert neue RTL-Show
Nach gescheitertem Comeback
Stefan Raab lanciert neue RTL-Show
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen