Darum gehts
- «Stefan Raab Show» kommt bei den Zuschauern nicht gut an
- Am Dienstag läuft auf RTL die zweite Folge – wieder gibts Kritik
- Der Druck ist jetzt gross: Kann Raab die Sendung noch retten?
Fazit zur zweiten Sendung
Nach zwei Episoden zu urteilen, mag vielleicht etwas voreilig sein. Doch bei der «Stefan Raab Show» kann man bereits jetzt sagen: Das wird nichts. Zumindest nicht, wenn es so weitergeht.
Die zweite Folge ist mindestens genauso unlustig wie die erste. Wieder schiesst Raab gegen Kai Pflaume und stellt ihn bloss. Was hat er bloss gegen den beliebten deutschen Moderator?
Zudem wirkt Raab auch in der Livesendung vom Dienstag unbeholfen. Immer wieder blickt der Entertainer hoch zum Teleprompter, um seine Pointen dort abzulesen.
Und dann wäre da noch die Sache mit der RTL-Eigenwerbung. Gestern erwähnte Raab mehrfach, dass im Anschluss «Wer wird Millionär?» läuft und die Leute dranbleiben sollten. Heute genau gleich. Statt für Jauchs Quizshow wirbt Raab dieses Mal für das «Sommerhaus der Stars», das ebenfalls direkt nach seiner Sendung startet.
Auch die Resonanz im Netz ist – wie bereits am Montag – fast ausschliesslich negativ. Bleibt abzuwarten, ob Raab sich die Kritik zu Herzen nimmt und mit seiner neuen Show noch die Kurve kriegt.
Geschafft
Die 15 Minuten sind vorbei – und wir sind gleich schlau, wie gestern. Wirklich lustig war das nicht. Mal schauen, wie die Fans im Netz reagieren.
Verplapper oder bewusster Seitenhieb?
Am Ende der Sendung sagt Raab, dass er sein Outfit für die Weihnachtsfeier von Prosieben schon hätte. «Eh RTL», so der Entertainer. «Da habe ich mich kurz versprochen.»
Wie lange noch?
Allmählich wissen wir, dass Raab die Social-Media-Posts von Pflaume albern findet. Aber wie lange will er darüber noch sprechen? Das geht jetzt schon drei Minuten so. Und Raab hat nur 15 Minuten.
Wieder Schüsse gegen Kai Pflaume
Jetzt witzelt Raab schon wieder über Kai Pflaume. Wie schon in der Sendung gestern. Aber warum stellt er den beliebten deutschen Moderator so oft bloss? Das weiss wohl nur er selbst.
Raab im McDrive – da war doch was
In einem legendären TV-Total-Video fährt Stefan Raab bei einem McDonald's in den Drive-in-Schalter und nimmt die Mitarbeiter aufs Korn. Diesen stellt er in seiner Sendung nach. Ganz lustig, aber auch nicht wirklich innovativ.
Dem kann ich mich anschliessen …
Witze unter der Gürtellinie
Um 20.15 Uhr dürfte man auf RTL nicht viel nackte Haut zeigen. In einer Szene beim «Sommerhaus» sieht man allerdings das beste Stück eines Kandidaten. Raab zensiert es in seinem Clip und sagt, dass man die ganze erste Folge vom «Sommerhaus» schauen müsste, um die unzensierte Version zu sehen. Nein, danke.
Raab und der Teleprompter
Früher war Raab spontan. Heute liest der Entertainer seine Gags vom Teleprompter ab und wirkt dabei eher unbeholfen. Schade eigentlich …
Alles wie gestern …
… nach der Werbung, ist vor der Werbung. Jetzt sagt Raab, dass danach das «Sommerhaus der Stars» läuft. Sagten Sie bereits, Herr Raab. Es folgen exklusive Ausschnitte der Sendung.
Werbung, Werbung, Werbung
Am Donnerstag läuft auf RTL «Wie viel verdient Deutschland». Eine Reportage. Das muss Raab natürlich erwähnen in seiner Dauerwerbesendung. Geht ja gut los.