RTL sucht den talentiertesten Vierbeiner Deutschlands. Mit dabei: Shayenne Kluwe aus Suhr AG und ihr Papillon Cio. Die 25-Jährige und ihr Hund stellen sich den Herausforderungen der Show «Top Dog Germany».

Die Sendung wird am 29. August um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt

Seit sechs Jahren schreitet Shayenne Kluwe (25) aus Suhr AG gemeinsam mit dem Papillon-Rüden Cio (6) durchs Leben. Nun haben die beiden einen grossen TV-Auftritt: Sie sind Teil der RTL-Hundeshow «Top Dog Germany – Der beste Hund Deutschlands», in der der talentierteste Vierbeiner gesucht wird.

«Ich war definitiv nervöser als Cio. Er ist total cool geblieben», sagt Kluwe im Gespräch mit Blick über die Aufnahmen, die Ende Mai in Köln (D) stattgefunden haben.

Cio räumt die Abwaschmaschine ein

Kluwe, die als Kind schon mit Tieren aufgewachsen ist, ist sehr aktiv mit ihrem Vierbeiner. «Ich habe mit ihm schon viel gemacht. Von Agility über Dogcross bis zu Tricks. Sogar auf Trüffelsuche haben wir uns gewagt. Und waren dabei erfolgreich», sagt die gelernte Fachfrau Operationstechnik, die im Herbst eine Ausbildung zur Hundephysiotherapeutin beginnen wird.

Cio sei ein sehr offener Hund und sportlich unterwegs. Er liebe es, unter Menschen zu sein. Er schätze aber auch lange, ausgedehnte Spaziergänge und Wanderungen. «Wir waren schon eine Woche wandern in den Dolomiten. Die Rasse ist wirklich sehr sportlich.» Das geht so weit, dass Kluwe sogar Hilfe beim Haushalten bekommt. «Er kann die Waschmaschine einräumen und deponiert meine Schuhe am richtigen Ort.»

Wenig Vorbereitungszeit

Angesichts der Fähigkeiten ihres Hundes kam bei Kluwe bald die Idee auf, an der deutschen Tiershow teilzunehmen. «Ich habe die Sendung schon immer geschaut und fand es total cool. Und weil Cio und ich sehr gerne Parcours machen und er Spass daran hat, Tricks zu lernen, meldete ich uns an.»

Von der Zusage bis zur Produktion blieben nur rund zwei Monate für die Vorbereitungen. «Es war intensiv. Gewisse Dinge musste ich ihm ganz neu beibringen, wie die Aufgabe mit dem Zugziehen», so Kluwe. Andere Dinge habe die Aargauerin ihrem Hund schon zuvor gelehrt. Auch deshalb, weil sie sich schon einmal erfolglos für die deutsche Show beworben hätten, aber trotzdem trainierten.

Pool bereitete Cio Mühe

Die grösste Mühe bereitete dem Hund der Pool auf dem Parcours. «Cio ist eigentlich gerne im Wasser. Aber nur, wenn er darin stehen kann. Auch reinzuspringen liegt ihm nicht.» In der Sendung müssen die Hunde jeweils selbst durch den Pool schwimmen.

Moderiert wird «Top Dog Germany» von Jan Köppen (42), Frank Buschmann (60) und Victoria Swarovski (32). Über Letztere sagt Kluwe: «Sie ist total sympathisch und lieb. Und hat einen super Umgang – sowohl mit Menschen als auch mit Hunden.»

Wie weit es Shayenne Kluwe und Cio in der Sendung geschafft haben, ist natürlich noch streng geheim. Der grosse Auftritt läuft am 29. August um 20.15 Uhr auf RTL.