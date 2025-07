Nach dem verheerenden Brand der Hauptbühne am belgischen Technofestival Tomorrowland melden sich nun erstmals die Veranstalter zu Wort und geben ein emotionales Statement ab.

«Es ist unmöglich, in Worte zu fassen, was wir fühlen»

Tomorrowland-Veranstalter sind nach Brand am Boden zerstört

1/6 So zeigt sich die Tomorrowland-Bühne am Donnerstag. Viel ist nicht mehr übrig. Foto: imago/Belga

Darum gehts Brand zerstört Hauptbühne des Tomorrowland-Festivals, Veranstalter äussern sich

Veranstalter betonen emotionale Bedeutung der Bühne und suchen nach Lösungen

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Als am Donnerstagmorgen, 17. Juli 2025, die Sonne über dem Festivalgelände des Tomorrowland aufging, zeigte sich das ganze Ausmass des Brandes vom Mittwoch. Ausser dem stählernen Gerippe der Hauptbühne blieb von der prächtigen Konstruktion nichts mehr übrig. Nun melden sich die Veranstalter mit einem emotionalen Statement in den sozialen Medien.

«Es ist unmöglich, in Worte zu fassen, was wir fühlen», schreiben sie. Die Hauptbühne sei mehr als nur ein Veranstaltungsort gewesen. «Das war nicht nur eine Bühne. Es war eine lebendige, atmende Welt. Von der allerersten Skizze auf einem leeren Blatt bis hin zu unzähligen Stunden des Konzeptdesigns, der künstlerischen Zusammenarbeit, der Ingenieurarbeit, des Handwerks und des Baus trug jedes einzelne Stück von Orbyz einen Teil unserer Seele.»

Die ganze Nacht an Lösungen gearbeitet

Trotz des Verlusts der Hauptbühne habe man die Türen von Dreamville – so heisst der Campingplatz des Festivals – am Donnerstagmorgen um zehn Uhr geöffnet und die Besucher aufs Gelände gelassen. Das Team habe die ganze Nacht an Lösungen für die Mainstage gearbeitet. «Andere Bühnen oder Bereiche des Festivalgeländes sind nicht betroffen», heisst es weiter.

Wie das Tomorrowland auch ohne Hauptbühne reibungslos stattfinden kann, wollen die Veranstalter in den kommenden Stunden bekanntgeben. Was das Feuer auslöste, ist noch immer nicht bekannt. Viele vermuten aber, dass Pyrotechnik die Ursache war.