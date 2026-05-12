Teste dein Wissen Wie gut kennst du den Eurovision Song Contest?

Endlich ist es so weit: Der Eurovision Song Contest steigt wieder! Dieses Mal in Wien. 35 Länder kämpfen um den Titel, die Schweiz mit Veronica Fusaro mittendrin. Wie viel weisst du über den ESC? Teste dein Wissen im Quiz und gewinne ein zweimonatiges Blick+-Abo!