DE
FR
Abonnieren

Teste dein Wissen
Wie gut kennst du den Eurovision Song Contest?

Endlich ist es so weit: Der Eurovision Song Contest steigt wieder! Dieses Mal in Wien. 35 Länder kämpfen um den Titel, die Schweiz mit Veronica Fusaro mittendrin. Wie viel weisst du über den ESC? Teste dein Wissen im Quiz und gewinne ein zweimonatiges Blick+-Abo!
Publiziert: 11:45 Uhr
Kommentieren
Jaray_Fofana_Praktikantin People _Blick_3-Bearbeitet.jpg
Jaray FofanaRedaktorin People
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Was sagst du dazu?
Meistgelesen
    Meistgelesen