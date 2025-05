«And Just Like That ...» geht ab 30. Mai auch hierzulande weiter. Was können Fans in Staffel drei erwarten, und was ist am Ende der vorangegangenen Folgen passiert? Hier gibt es die Antworten.

1/5 Von links: Nicole Ari Parker, Kristin Davis, Sarah Jessica Parker, Sarita Choudhury und Cynthia Nixon beim Fototermin zur neuen Staffel von «And Just Like That ...». Foto: imago

Neue Abenteuer für Carrie, Miranda und Charlotte: Die Serie «And Just Like That ...» geht in ihre dritte Staffel. Mit dabei sind wieder die Hauptdarstellerinnen Sarah Jessica Parker (60), Cynthia Nixon (59) und Kristin Davis (60). Auch in den neuen Folgen steht das Liebesleben ihrer berühmten Figuren im Mittelpunkt.

Carrie (Parker) bekommt nach Staffel zwei wohl eine weitere Chance mit Aidan Shaw (John Corbett), darauf deuten zumindest Bilder von den Dreharbeiten hin, die die beiden zusammen zeigen. Und auch im Trailer zu den neuen Folgen ist er zu sehen. Miranda (Nixon) erforscht weiterhin ihre Sexualität, allerdings ohne Che Diaz (Sara Ramirez), aber womöglich bahnt sich schon eine neue Liaison an. Charlotte (Davis) will unterdessen neue Wege abseits ihres Familienalltags beschreiten.

Zu sehen gibt es «And Just Like That ...» Staffel drei hierzulande ab 30. Mai auf Sky und dem Streamingdienst Wow und damit dreieinhalb Jahre nach der Premiere des «Sex and the City»-Ablegers: Staffel eins der Serie erschien im Dezember 2021, Staffel zwei folgte im Juni 2023.

«Grosse Sprünge» in Staffel drei

Auf dem «Red Sea Film Festival» in Saudi-Arabien verriet Sarah Jessica Parker laut «Variety» bereits, dass «neue Gesichter» die kommende Staffel bereichern werden. Die von ihr dargestellte Carrie Bradshaw habe «eine wunderbare Storyline», so die Schauspielerin demnach. «Die Geschichte macht einige grosse Sprünge, und wir fügen einige grosse Ideen in diese grossen Sprünge ein. Einige der männlichen Charaktere sind zurück, und es gibt einige neue Männer», erklärte Parker weiter.

Der Trailer zeigt zudem, dass Carrie Bradshaw abseits des Trubels um die Beziehung zu Aidan ihr Leben in ihrem schönen, aber offenbar rattenverseuchten neuen Haus geniesst und ein Buch schreiben will.

Diese Schauspieler sind in Staffel drei dabei

Neben Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis und John Corbett werden in Staffel drei also einige andere Gesichter erscheinen. Mit dabei sind Mehcad Brooks (44, «Law & Order»), Jonathan Cake (57, «Desperate Housewives») und Logan Marshall-Green (48, «Spider-Man: Homecoming»).

Ebenfalls wieder mit von der Partie in den neuen Folgen ist Sebastiano Pigazzi (29) als Anthonys (Mario Cantone) neuer Schwarm Giuseppe. Und auch auf Dolly Wells (53), die als Joy Miranda näherkommen könnte, dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer erneut freuen – genau wie auf Sarita Choudhury (58), Nicole Ari Parker (54), David Eigenberg (61), Evan Handler (64), Christopher Jackson (49), Niall Cunningham (30), Cathy Ang (29) und Alexa Swinton (15).

Das sind die Abgänge

Verabschieden müssen sich die «And Just Like That ...»-Fans von Sara Ramirez (49), die in Staffel drei nicht als Che Diaz zurückkehren wird. Auch Karen Pittman (39), die in den ersten beiden Staffeln Nya Wallace spielte, taucht nicht mehr auf.

So liess Staffel zwei die Zuschauer zurück

In Staffel zwei hatte Carrie den Tod ihres Mannes Mr. Big (Chris Noth) überwunden und wieder mit Ex-Freund Aidan Shaw zusammengefunden, den sie am Ende aber zumindest teilweise wieder aufgeben musste. Die beiden haben sich darauf geeinigt, eine Beziehungspause einzulegen, solange Aidans Kinder noch Teenager sind. Von fünf Jahren war die Rede.

Mirandas Beziehung zu Che Diaz scheitert, eine neue Liebe scheint aber am Ende schon in Sicht zu sein. Charlotte ist weiterhin auf der Suche nach ihrer Identität, die über die einer hingebungsvollen Ehefrau und Mutter hinausgeht.

Kim Cattralls (68) Figur Samantha, die in der Originalserie «Sex and the City» noch mit Carrie, Charlotte und Miranda um die Häuser zog, kehrte in einem kleinen Cameo-Auftritt im Finale von Staffel zwei zurück. Samantha wollte Carrie bei ihrer Abschiedsparty in ihrer alten Wohnung überraschen, wurde dann aber vom Nebel in London zurückgehalten. Vergangenen Sommer hatte Cattrall dann alle Hoffnungen auf ein Comeback zerschlagen. Ein Fan hatte gefragt, ob sie in der dritten Staffel von «And Just Like That ...» dabei sein werde, woraufhin sie auf X schrieb: «Oh, das ist so nett, aber das bin ich nicht.»

Das Original ist noch heute Kult

Die Serie «Sex and the City» wurde ursprünglich von 1998 bis 2004 auf dem Premiumkabelkanal HBO ausgestrahlt und gilt in vieler Hinsicht auch heute noch als bahnbrechend für das Erzählen von Geschichten aus einer vornehmlich weiblichen Perspektive. Die zwei Kinofilme «Sex and the City - Der Film» und «Sex and the City 2» folgten 2008 und 2010, bevor nach rund elfjähriger Pause die Nachfolgeserie «And Just Like That ...» an den Start ging.