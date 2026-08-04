Frieda Hodel hat sich die Brüste machen lassen

Ex-Bachelorette Frieda Hodel hat sich ihre Brüste vergrössern lassen. Der Eingriff fand vor zwei Monaten statt, wie die Unternehmerin aus Zermatt VS auf Instagram berichtet.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Frieda Hodel (44) hat Brustvergrösserung nach langer Überlegung vorgenommen

Nach zwei Schwangerschaften fühlte sie sich körperlich verändert

60'000 Instagram-Follower verfolgen ihre Tipps zu Gesundheit und Wohlbefinden

Fynn Müller People-Redaktor

Sie hat lange gezögert. Jetzt hat Frieda Hodel (44) den Schritt gewagt. Die Ex-Bachelorette und Unternehmerin hat sich vor zwei Monaten ihre Brüste machen lassen, wie sie auf Instagram verrät.

Frieda Hodel war 2015 die erste Schweizerin, die als Bachelorette für die Kuppelshow von 3+ vor die Kamera trat. Heute ist sie vor allem als Kosmetik-Unternehmerin und Content-Creatorin bekannt. Auf ihrem Instagram-Account teilt sie Tipps zu den Themen Gesundheit, Ernährung und Wohlbefinden mit ihren 60'000 Instagram-Followern.

Brust-OP vor zwei Monaten

Am Sonntag meldet sich Hodel mit einer etwas privateren Nachricht bei ihren Fans. Die ehemalige Bachelorette hat sich die Brüste vergrössern lassen. Der Eingriff liegt bereits zwei Monate zurück. «Es war eine Entscheidung, über die ich wirklich sehr lange nachgedacht habe», schreibt sie in ihrer Story.

Und weiter: «Irgendwann dachte ich mir: Warum eigentlich noch länger warten?» Über Jahre hinweg habe sie der Wunsch nach einer Brustvergrösserung begleitet. «Ganz ehrlich, nach zwei Schwangerschaften und der Stillzeit hat sich mein Körper verändert», erzählt die zweifache Mutter offen.

Eigentlich sei sie nie unglücklich mit sich selber gewesen. «Aber jedes Mal, wenn ich mich im Spiegel gesehen habe, gab es diesen einen Gedanken», gesteht Hodel, die mit ihrem Ehemann Fabio Zerzuben (43) sowie den Töchtern Zuria (8) und Kaya (5) in Zermatt VS lebt.

Eine Sache ist Frieda Hodel wichtig zu erwähnen: Die Entscheidung sei einzig ihre eigene gewesen. «Irgendwann habe ich gemerkt, dass ich die Entscheidung nicht für andere treffen würde. Sondern einfach für mich.»



