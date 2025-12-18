Der Detailhändler Lidl Schweiz beendet die Zusammenarbeit mit Anita Buri und Lidl Schweiz. Die Ex-Miss veröffentlicht am Freitag die letzte Folge ihres Podcasts «Schnurri mit Buri». Lidl begründet den Schritt gegenüber Blick.

70 Episoden des von Lidl gesponserten Podcasts wurden produziert

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Zehn Jahre lang war die einst schönste Schweizerin Anita Buri (47) Markenbotschafterin von Lidl Schweiz. Fünf Jahre lang wurde ihr Podcast «Schnurri mit Buri» vom Detailhändler gesponsert.

Nun ist alles aus. Am Freitag wird ihr 70. und vorerst letzter Podcast online gestellt. Mit Musicalstar Eveline Suter (46), einer guten Freundin der Thurgauer Moderatorin als Talk-Gast.

Gegenüber Blick sagt Anita Buri: «In dieser Zeit waren viele spannende Schweizer Persönlichkeiten Gast bei mir im Studio. Der Vertrag mit dem Sponsor läuft 2025 aus, deshalb mache ich eine Podcast-Pause. Ich gehe weiteren Projekten nach und stelle mich neu auf.»

Von ihrem Aus schreibt die Miss Schweiz 1999 auch auf ihrer Instagramseite, die über 14'000 Follower hat. «Ich danke denen, die mich damals an Bord geholt haben. Die Jahre der Zusammenarbeit waren für mich lehrreich, interessant und auch intensiv.

Auf Anfrage von Blick schreibt die Medienstelle von Lidl Schweiz: «Es ist korrekt, dass wir den Vertrag mit Anita Buri als ganzjährige Markenbotschafterin nach zehn erfolgreichen Jahren nicht verlängert haben. Auch der von uns gesponserte Podcast ‹Schnurri› mit Buri wird diesen Freitag mit der 70. Episode seinen Abschluss finden.»

Lidl Schweiz nennt den Grund

Das sei das Ergebnis «einer strategischen Weiterentwicklung unserer Sponsoring- und Testimonial-Ausrichtung. Als dynamisches Unternehmen überprüfen wir unsere Strategie laufend», so Lidl Schweiz.

Dem Unternehmen sei wichtig, zu betonen, «dass wir auf eine Zusammenarbeit zurückblicken, die stets von Vertrauen, Professionalität und gegenseitiger Wertschätzung geprägt war. Wir danken Anita Buri herzlich für ihr ausserordentliches Engagement im letzten Jahrzehnt».