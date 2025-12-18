DE
FR
Abonnieren

Zusammenarbeit beendet
Lidl Schweiz trennt sich von Anita Buri

Der Detailhändler Lidl Schweiz beendet die Zusammenarbeit mit Anita Buri und Lidl Schweiz. Die Ex-Miss veröffentlicht am Freitag die letzte Folge ihres Podcasts «Schnurri mit Buri». Lidl begründet den Schritt gegenüber Blick.
Publiziert: vor 27 Minuten
|
Aktualisiert: vor 8 Minuten
Kommentieren
1/8
Anita Buri macht nach fünf Jahren eine Pause von ihrem Podcast «Schnurri mit Buri». Lidl Schweiz verlängert da auch seinen Sponsoringvertrag nicht.
Foto: Sandro Bross / ZVG

Darum gehts

  • Lidl Schweiz beendet Zusammenarbeit mit Anita Buri nach zehn Jahren
  • Letzter Podcast «Schnurri mit Buri» wird am Freitag veröffentlicht
  • 70 Episoden des von Lidl gesponserten Podcasts wurden produziert
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_766.JPG
Flavia SchlittlerRoyal- und People-Expertin

Zehn Jahre lang war die einst schönste Schweizerin Anita Buri (47) Markenbotschafterin von Lidl Schweiz. Fünf Jahre lang wurde ihr Podcast «Schnurri mit Buri» vom Detailhändler gesponsert.

Nun ist alles aus. Am Freitag wird ihr 70. und vorerst letzter Podcast online gestellt. Mit Musicalstar Eveline Suter (46), einer guten Freundin der Thurgauer Moderatorin als Talk-Gast. 

Diesen Freitag ist Schluss

Gegenüber Blick sagt Anita Buri: «In dieser Zeit waren viele spannende Schweizer Persönlichkeiten Gast bei mir im Studio. Der Vertrag mit dem Sponsor läuft 2025 aus, deshalb mache ich eine Podcast-Pause. Ich gehe weiteren Projekten nach und stelle mich neu auf.»

Mehr zu Ex-Miss Anita Buri
Ein Fest auf das Leben
Ein Fest auf das Leben
Fabien Rohrer feiert 49. Geburtstag
Ex-Miss-Schweiz Anita Buri liegt im Spital
Nach Skiunfall
Ex-Miss-Schweiz Anita Buri liegt im Spital
Welche bekannten Schweizerinnen verstecken sich hinter diesen Kinderbildern?
Teste dein Promi-Wissen
Wer steckt hinter diesen Kinderfotos?
Die 50 schönsten Schweizerinnen aller Zeiten
«Glückspost»-Rangliste
Die 50 schönsten Schweizerinnen aller Zeiten

Von ihrem Aus schreibt die Miss Schweiz 1999 auch auf ihrer Instagramseite, die über 14'000 Follower hat. «Ich danke denen, die mich damals an Bord geholt haben. Die Jahre der Zusammenarbeit waren für mich lehrreich, interessant und auch intensiv.

Auf Anfrage von Blick schreibt die Medienstelle von Lidl Schweiz: «Es ist korrekt, dass wir den Vertrag mit Anita Buri als ganzjährige Markenbotschafterin nach zehn erfolgreichen Jahren nicht verlängert haben. Auch der von uns gesponserte Podcast ‹Schnurri› mit Buri wird diesen Freitag mit der 70. Episode seinen Abschluss finden.»

Lidl Schweiz nennt den Grund

Das sei das Ergebnis «einer strategischen Weiterentwicklung unserer Sponsoring- und Testimonial-Ausrichtung. Als dynamisches Unternehmen überprüfen wir unsere Strategie laufend», so Lidl Schweiz.

Dem Unternehmen sei wichtig, zu betonen, «dass wir auf eine Zusammenarbeit zurückblicken, die stets von Vertrauen, Professionalität und gegenseitiger Wertschätzung geprägt war. Wir danken Anita Buri herzlich für ihr ausserordentliches Engagement im letzten Jahrzehnt».

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen