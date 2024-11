Die Zuger Sängerin freut sich auf ihr zweites Wunder. Wie sie die Risikoschwangerschaft erlebt, ob sie die Bühne vermisst und was sie die letzten Jahre gemacht hat, erzählt sie im Gespräch mit Blick.

1/7 Die Zuger Sängerin, Schauspielerin und Sprecherin Eveline Suter ist mit ihrem zweiten Kind schwanger. Foto: zVg

Auf einen Blick Eveline Suter ist erneut schwanger und freut sich sehr

Sie und ihr Mann leben seit 2021 heute in Sursee LU

Geburtstermin ist der 2. Februar

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Die Zugerin Eveline Suter (45) stand auf den grössten Musical-Bühnen im deutschsprachigen Raum. In «Evita», «My Fair Lady» und «Mamma Mia». Die letzten Jahre wurde es ruhig um die Sängerin, Schauspielerin und Sprecherin.

Sie bekam Sohn Findley, der am Samstag seinen fünften Geburtstag feiert. Nun ist sie erneut schwanger und freut sich über ihr zweites Wunder, wie sie gegenüber Blick sagt. «Schon unser erstes Kind war eines. Es ist nicht selbstverständlich, Kinder zu bekommen, auch wenn man sie sich noch so sehr wünscht. Daher sind wir einfach unendlich dankbar.»

Am Samstag erfahren sie das Geschlecht

Geburtstermin ist der 2. Januar. Sie, ihr Gatte, Hollywood-Filmproduzent Danny Stillman, der sein Alter nicht preisgeben möchte, und ihr Sohn seien voller Vorfreude. Auch, was das Geschlecht betrifft, das an Findleys Geburtstag gelüftet wird. Bis anhin hätten sie keine Ahnung. «Wir freuen uns auf jedes Geschlecht. Hauptsache, es ist gesund.»

Eveline Suter ist sich bewusst, dass sie mit 45 Jahren eine Risikoschwangerschaft hat. «Ich glaube, dass man das absolut ernst nehmen muss, aber sich verrückt zu machen deswegen, ist für mich nie eine Option gewesen.»

Sie habe die letzten Monate sehr entspannt erlebt. «Anfangs war mir oft schlecht. Da konnte ich vor allem Reis in allen Variationen essen, alles andere ging nicht und Süsses. Generell schaue ich, mich vor allem gesund zu ernähren.»

Lange pendelte die kleine Familie zwischen ihren Wohnorten New York und Sursee LU, seit 2021 leben sie da fix. «Wir lieben unser Leben hier. Mein Mann Danny arbeitet immer wieder im Ausland an seine Filmproduktionen, auf die wir ihn begleiteten, wenns geht. Doch unser Nest ist und bleibt nun in der Schweiz.»

Sie ist auf die Bühne zurückgekehrt

Da hat sie ein kleines Airbnb aufgebaut, «was mir viel Spass macht», und die vergangenen Jahre viel im Sprecherbereich gemacht, so Eveline Suter. «Da ich keine Eltern mehr habe und das Theaterleben nicht zu Kita-Zeiten stattfindet, muss alles gut organisiert werden, was sehr gut klappt.»

Ihre Liebe zur Musical- und Theaterbühne hat sie nie losgelassen. «Ich stand letztes und dieses Jahr erstmals im Kinderstück ‹S'letschte Märlibuech› auf der Bühne, was eine sehr schöne Erfahrung war, die ich sehr vermisst habe.»

Ihr Sohn würde sie immer wieder fragen, wann sie wieder Theater spiele. «Nach unserem zweiten Baby und der somit abgeschlossenen Familienplanung kommen mir sicher viele Ideen, was ich so alles noch machen möchte. Ich freue mich riesig, das Theater wieder zurück in meinem Leben zu haben.»