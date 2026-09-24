Das Zurich Film Festival 2026 ist eröffnet.

Das ZFF 2026 ist eröffnet. Zur Eröffnung gibt sich die nationale und internationale Prominenz auf dem grünen Teppich beim Kongresshaus die Klinke in die Hand. Mit dabei sind auch Hollywood-Stars Tom Hiddleston und Willem Dafoe. Blick ist live vor Ort.

Silja Anders Redaktorin People

Das Zurich Film Festival 2026 ist offiziell eröffnet. Den diesjährigen Eröffnungsfilm «Tenzing» über die Erstbesteigung des Mount Everest, stellten die Hauptdarsteller höchstpersönlich vor – und zwar niemand geringeres als Tom Hiddleston (45) und Willem Dafoe (71). Die Ankunft der beiden wurde heiss erwartet – und lauthals gefeiert. Zum diesjährigen Motto «Dream Big» wollten wir natürlich wissen, wovon zwei solche Hollywood-Grössen selbst denn träumen? «Mein Traum ist es, weiterzulernen und neue Dinge zu erleben», so Hiddleston. Sein Land werde er wohl nie im Fussball repräsentieren können, aber das sei in Ordnung. Ausserdem schwärmte der «Loki»-Darsteller von der Schweiz: «Ich liebe die Schweizer Alpen, ich habe hier Skifahren gelernt. Meine Eltern nahmen mich schon früh hierher mit. Ich liebe es!». Und wovon träumt Willem Dafoe? «Von allem», lacht er. Als er allerdings zum dritten Mal die gleiche Frage stellt, scheint er fast ein bisschen genervt und ruft: «Ach, kommt schon!»

Christian Jungen freut sich über ungewöhnlichen Gast

Die Hollywood-Stars waren sicher der grosse Höhepunkt der ZFF-Eröffnung, doch nicht das einzige Highlight. Vor allem für ZFF-Direktor Christian Jungen (53) freute sich enorm, einen ganz bestimmten Gast begrüssen zu dürfen: Roman, der Sales Guy. Der junge Mann erlangte vor einiger Zeit Bekanntheit, als er für ein kurzes Strasseninterview angehalten und zu seinem Job befragt wurde. Seine Anglizismen verbreiteten sich im Internet wie ein Lauffeuer und Roman wurde über Nacht berühmt und zu einer richtigen Kult-Figur. Den wollte sich Jungen für das ZFF nicht durch die Lappen gehen lassen.

Auch Elisabeth Baume-Schneider (62) besuchte in diesem Jahr wieder die Eröffnung des ZFF. Vergangenes Jahr war sie zufälligerweise im Partnerlook mit Star-Gast Dakota Johnson (36). Dieses Mal begeisterte sie mehr mit ihren Antworten über ihre Träume. Die Bundesrätin träume vom Wandern, ihrer Familie und auch sonst von ganz vielem, woran sie sich allerdings meistens nicht erinnere. Politik schleicht sich allerdings weniger in ihre Träume.

Überraschungsgast sorgt für Begeisterung

Auch sonst begeisterten die Prominenten am Teppich. Von Baschi (40) und Alana Netzer (39), über Manuela Frey (29), Irina Beller (54), Milune (22), Yannik Zamboni (39) und Bastian Baker (35) war gefühlt die halbe Schweizer Promiwelt zugegen. Luna Wedler (26) lief ebenfalls über den grünen Teppich und der Schauspielerin wird in diesem Jahr eine besondere Ehre zuteil: Sie erhält als erste Schweizerin den Golden Eye Award. Eine besondere Überraschung war die Anwesenheit von Schauspielerin Mischa Barton (40).

Der Auftakt des Zurich Film Festival ist ein weiteres Mal gelungen und auch in diesem Jahr darf man sich wieder über eine ganze Ladung Hollywood-Glamour in Zürich freuen.