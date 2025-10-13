DE
FR
Abonnieren
Hier wird Elmiger als Gewinnerin verkündet
1:01
Deutscher Buchpreis:Hier wird Elmiger als Gewinnerin verkündet

Wichtigste deutschsprachige Literatur-Auszeichung
Schweizerin Dorothee Elmiger gewinnt den Deutschen Buchpreis

Grosse Ehre für die in Wetzikon ZH geborene Dorothee Elmiger (40). Wie der Börsenverein des Deutschen Buchhandels bekanntgibt, gewinnt die Schriftstellerin für ihr Werk «Die Holländerinnen» den Deutschen Buchpreis 2025.
Publiziert: 18:44 Uhr
|
Aktualisiert: vor 41 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
Grosse Ehre für die Wetzikerin Dorothee Elmiger.
Foto: Getty Images

Darum gehts

  • Dorothee Elmiger gewinnt Deutschen Buchpreis mit «Die Holländerinnen»
  • Thematisiert Kolonialismus und Nord-Süd-Beziehungen in einem fesselnden Rahmen
  • Elmiger gewann 2010 den Kelag-Preis
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Laszlo_Schneider_Teamlead People–Desk_RM§_2.jpg
Laszlo SchneiderTeamlead People-Desk

Die Schweizer Autorin Dorothee Elmiger gewinnt mit «Die Holländerinnen» den Deutschen Buchpreis. Die Jury in Frankfurt begründete ihre Wahl mit ihrem literarischen «Verweis auf die Gegenwart». In ihrer Danksagung bedachte Elmiger vor allem ihren Lektor – und den Hanser-Verlag, der «Die Holländerinnen» herausbrachte.

Mehr über Literatur lesen
«Tribute von Panem»: sieben unheimliche Ähnlichkeiten zu unserer Welt
Neues «Tribute von Panem»
Sieben unheimliche Ähnlichkeiten zu unserer Welt
Literaturexperte eroberte Social Media mit 82 Jahren
Mit Video
Viraler Bücherwurm
Literaturexperte eroberte Social Media mit 82 Jahren
Ohne «Fanfiction» gäbe es «Fifty Shades of Grey» nicht
Fans werden zu Autorinnen
Ohne «Fanfiction» gäbe es «Fifty Shades of Grey» nicht
Meta bediente sich heimlich bei Schweizer Literatur
Datenklau für die KI
Meta bediente sich heimlich bei Schweizer Literatur
Buchfans aufgepasst! Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche
Mit Video
Im Namen von Orell Füssli
Buchfans aufgepasst! Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche
Wer liest, ist sexy!
«Lesebarometer 2025»
Wer liest, ist sexy!

Elmiger wurde 1985 in Wetzikon ZH geboren. Sie absolvierte ihre Ausbildung an prestigeträchtigen Institutionen wie dem Schweizerischen Literaturinstitut in Biel und dem Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Zusätzlich studierte Elmiger Geschichte, Philosophie und Politikwissenschaft an den Universitäten Luzern und Berlin. 

Ihr literarisches Talent wurde früh erkannt, als sie 2010 beim Ingeborg-Bachmann-Preis den mit 10'000 Euro dotierten Kelag-Preis für einen Auszug aus ihrem Roman «Einladung an die Waghalsigen» gewann. Ihre Werke zeichnen sich durch eine experimentelle und gesellschaftskritische Herangehensweise aus. Elmiger befasst sich intensiv mit Themen wie Kapitalismus, Geschichte und Identität. Ihre Texte, die fiktionale Elemente mit dokumentarischen Ansätzen verbinden, werden für ihre poetische und dichte Sprache hoch gelobt. 

Ihr Weg ging vor allem in eine Richtung: nach oben

2020 erschien ihr viel beachtetes Werk «Aus der Zuckerfabrik», das sowohl für den Schweizer als auch für den Deutschen Buchpreis nominiert wurde. Diese Anerkennung unterstreicht Elmigers wachsenden Einfluss in der deutschsprachigen Literaturszene. 2022 wurde sie in die renommierte Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung aufgenommen.

Ihr neuester Roman «Die Holländerinnen» thematisiert die letzte Wanderung zweier in einem lateinamerikanischen Urwald verschwundener Niederländerinnen – und zeigt Elmigers Fähigkeit, komplexe Themen wie Kolonialismus und Nord-Süd-Beziehungen in einem fesselnden narrativen Rahmen zu behandeln. 

2022 gewann mit Kim de l'Horizon (33) die letzte Schweizer Person den Deutschen Buchpreis.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen