Am 1. April fand in Erlinsbach im Aargau ein Abend mit Peach Weber statt. Deklariert wurde das Ganze als «Peach Weber liest Songtexte von DJ Bobo». Ein Aprilscherz? Tatsächlich nicht, wie der Entertainer Blick verrät.

Wir geben es zu, es wirkte wie ein gut gemachter Aprilscherz: «Peach Weber liest Songtexte von DJ Bobo». Ein Event der Raiffeisenbank in Erlinsbach im Aargau, dazu noch freier Eintritt. Das musste ein Scherz zum 1. April sein. Oder? Nein.

Wie Peach Weber (72) gegenüber Blick verrät, hatte die Raiffeisenbank die Veranstaltung geplant – und das absichtlich am 1. April. Denn somit konnten sie guten Gewissens mit dem Slogan «Uns können Sie vertrauen» werben. Das fand Peach Weber gut. Doch würden tatsächlich Leute kommen? Bis Eventstart um 19 Uhr blieb es spannend, ob sich tatsächlich jemand in die Kretzhalle verirrt oder ob alle es tatsächlich für einen Aprilscherz halten. Dann hätte Peach Weber vor leeren Stuhlreihen auftreten müssen.

«Ich bewundere ihn»

«Es sind am Ende aber tatsächlich um die 150 Leute gekommen», erzählt Peach Weber. Als die Raiffeisenbank zum ersten Mal mit der Idee an den Aargauer herantrat, wollten sie zunächst, dass er Texte von DJ Antoine (49) vorliest. Doch das gefiel Peach Weber gar nicht. «Der ist mir überhaupt nicht sympathisch. Das ist so ein arroganter Schnösel», sagt Weber. Trotz allem fragte die Bank bei dem Basler DJ an – doch der verlangte Geld. Also schlug Weber vor, mal bei DJ Bobo (57) nachzufragen.

«Ich kenne DJ Bobo schon seit seinen Anfängen. Er ist trotz seines Erfolgs auf dem Boden geblieben. Ich bewundere ihn», sagt Peach Weber. Es sei in keinster Weise sein Ziel gewesen, DJ Bobo lächerlich zu machen. René Peter Baumann, wie DJ Bobo mit bürgerlichem Namen heisst, sei bei der Idee dann auch sofort an Bord gewesen und habe seine Texte für Peach Weber ohne Bedingungen gerne zur Verfügung gestellt.

Das Publikum war begeistert

Peach Weber wäre aber nicht Peach Weber, wenn er sich nicht auch einen kleinen Spass erlauben würde. «Die ersten paar Minuten war ich einfach auf der Bühne und habe die Songtexte für mich durchgelesen. Es hiess ja nur ‹Peach Weber liest Songtexte von DJ Bobo›. Von laut war keine Rede.» Erst habe er «Somebody dance with me» in der deutschen Übersetzung gelesen, dann kam der Hit «Chihuahua». Da hätten die Leute beim Refrain dann auch ordentlich mitgemacht.

Eine Stunde hätten die Besucherinnen und Besucher mit Peach Weber gehabt. Er sagt, er hätte durchaus die ganzen 60 Minuten weitere Texte von DJ Bobo vorlesen können, aber «die Leute sollen auch etwas davon haben, wenn sie schon kommen», findet er. Deshalb fragte er das Publikum, ob es weitere Songtexte hören wolle, oder ob er lieber etwas aus seinem neuen Programm «King of Gäx», mit dem er seit März auf Tour ist, zum Besten geben solle. Die Zuschauerinnen und Zuschauer waren sich einig und bekamen dann tatsächlich am Ende mehr geboten, als ursprünglich versprochen wurde. So einen Aprilscherz lässt man sich doch gerne gefallen.