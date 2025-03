VCS lanciert neue Dating-App

Der Verkehrs-Club der Schweiz (VCS) bringt angeblich eine neue Dating-App auf den Markt. Die Algorithmen von GreenDate «berücksichtigen das jeweils persönliche Mobilitätsverhalten und liefern bessere Matches», heisst es in einer Mitteilung.

«Wir haben festgestellt, dass sich viele Menschen vornehmlich über ihr bevorzugtes Transportmittel definieren. Eine Marktanalyse hat ergeben, dass die gängigen Dating-Apps diesem Umstand keine Rechnung tragen», sagt Lara Häring Produktentwicklerin des VCS.

Die neue App ermögliche die Suche nach Matches entlang der bevorzugten Fortbewegungsart. «SUV-Fans müssen so nicht mehr das Risiko eingehen, beim ersten Treffen festzustellen, dass ihr Match mit einem klapprigen Velo angereist ist», so der VCS weiter. «Wer hingegen nur jemanden treffen möchte, der in Gehdistanz eines Bahnhofs wohnt, kann auch dies in den Sucheinstellungen der App so vermerken.»

Der Algorithmus sorge dafür, dass umweltfreundliche Profile häufiger ausgespielt würden. «Wer zum Beispiel unsere Petition zum Schutz von Tempo 30 unterschrieben hat, erhält bis zu zehnmal mehr Sichtbarkeit», ergänzt Häring.