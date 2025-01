Elena Miras kündigte kürzlich an, dass sie betreffend vieler Lügen über sich nicht länger schweigen wolle. Nun erhebt sie diverse Anschuldigungen gegen ihren Ex Mike Heiter. Während dieser sich wehrt, stellt Miras ihr Instagram-Profil auf privat.

1/6 Elena Miras will mit Lügen über ihre Person aufräumen. Foto: Screenshot Instagram

Auf einen Blick Elena Miras enthüllt angebliche Wahrheit über Ex Mike Heiter und Tochter Aylen

Mike Heiter bestreitet Vorwürfe und veröffentlicht Screenshot eines Chatverlaufs

Elena Miras hat 805'000 Follower auf Instagram und stellt Profil privat Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Silja Anders Redaktorin People

805'000 Follower hat Elena Miras (32) auf Instagram. Auf ihrem Profil machte sie kürzlich eine brisante Ankündigung: Sie will mit diversen Lügen und falschen Informationen über sich aufräumen. «Ich habe vier Jahre lang geschwiegen», sagt sie vor wenigen Tagen auf Instagram. «Mir ist es wichtig, dass die Wahrheit endlich gehört wird.»

Jetzt liess das Reality-Sternchen die Bombe platzen. Es geht um ihren Ex Mike Heiter (32) – der auch der Vater ihrer Tochter Aylen (6) ist. Im Dschungelcamp behauptete Heiter vor einem Jahr, dass der fehlende Kontakt zu seiner Tochter ihm das Herz breche und er regelmässig Tränen vergiesse. Miras äusserte daraufhin die Hoffnung, dass sich ihr Ex nun öfter melden würde, um die Kleine zu sehen.

«Wie kann es sein, dass ein Mensch so böse ist?»

Das will Elena Miras nicht weiter auf sich sitzenlassen und sagt auf Instagram jetzt: «Aylen sieht ihren Vater nicht so oft. Es sind vielleicht ein- bis zweimal im Jahr. Kommt darauf an, wie Mike Zeit hat.» Damit weist sie die Schuld von sich. Wenn es nur um sie selbst ginge, wäre es Elena Miras egal, wie oft oder ob sie Mike überhaupt sehen würde. «Aber wenn ich an meine Tochter denke, tut es mir weh, weil sie einen Vater verdient hat, der da ist», sagt sie im Video.

Auch sagt Miras, dass ihr Ex der gemeinsamen Tochter kein Geburtstagsgeschenk gemacht habe. «Es löst viele Emotionen aus. Ich werde wütend, bin enttäuscht.» Sie könne Aylen nicht erklären, wieso Mike nicht da sei. Im Dschungel stelle Heiter es ja so hin, als hindere Miras ihn daran, seine Tochter zu sehen. «Wie kann es sein, dass ein Mensch so böse ist und so viele Lügen verbreitet?», fragt sich Elena Miras.

Wer sagt denn nun die Wahrheit?

Mike Heiter will die Anschuldigungen nicht auf sich sitzenlassen und meldet sich nun selber zu Wort. Ausserdem veröffentlicht er einen Screenshot eines Chatverlaufs mit Elena Miras, in dem er sich nach Aylen erkundigt – und das am 9. Februar, kurz nachdem er aus dem Dschungel zurück war. Miras sagt jedoch, dass sich Heiter erst einige Monate später bei ihr gemeldet habe.

Miras Instagram-Profil wird privat

Während es also nach einer beginnenden Schlammschlacht zwischen dem Ex-Paar aussieht, hat Elena Miras ihr Instagram-Profil auf privat gestellt. Folgen ist nur noch auf Anfrage möglich, wer ihr nicht folgt, kann ihre Beiträge nicht mehr sehen.

In den Kommentaren zu ihrem Video sind die Meinungen gespalten. Die einen feiern sie für ihren Mut, sich zu wehren. Die anderen sagen, dass sie sich mit dem Beitrag keinen Gefallen getan habe, und tadeln sie dafür, dass das Drama nun so öffentlich auf dem Rücken von Tochter Aylen ausgetragen werde.