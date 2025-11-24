Eva Wannenmacher hat für ihr neues Format im Dolder so einiges geplant. Dabei wird es nass, schaumig – und Wannenmacher macht ihrem Namen gemeinsam mit dem St. Moritzer Gemeindspräsidenten alle Ehre.

1/7 Eva Wannenmacher lässt in ihrem neuen Format «Eva Wannenmacher talks@ The Dolder Grand» die Hüllen fallen. Foto: Thomas Meier

Darum gehts Eva Wannenmacher führt Gespräche im Dolder Grand, auch in der Badewanne

Christian Jott Jenny und Eva Wannenmacher plaudern im Schaumbad

Ab 9. Dezember auf Youtube und Spotify zu sehen und hören Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Silja Anders Redaktorin People

Was kann Eva Wannenmacher (54) so alles in Wannen machen? Solche Sprüche hat die Moderatorin bestimmt schon oft gehört, doch selten haben sie so gut gepasst wie aktuell.

Denn auf Instagram teilt Eva Wannenmacher, wie sie mit Christian Jott Jenny (47) – seines Zeichens Sänger, Entertainer und Gemeindepräsident von St. Moritz – tatsächlich in die Badewanne zeigt. Und das auch noch vor laufender Kamera.

Alles ganz harmlos

Aber keine Sorge, das Ganze ist am Ende ganz harmlos und nicht so anzüglich, wie es im ersten Moment klingt. Für ihr neues Format «Eva Wannenmacher talks@ The Dolder Grand» führt sie verschiedene Gespräche mit unterschiedlichen Personen im Zürcher Luxushotel. Übers Wochenende traf sie sich dort mit dem österreichischen Skirennläufer Marc Giradelli (62) in der Bibliothek des Hotels. Mit Christian Jott Jenny liess Wannenmacher allerdings die Hüllen fallen und stieg im knallroten Bikini mit ihm in die Badewanne – mit extra viel Schaum.

Zunächst plaudern sie im Badewasser – doch dann ist fertig lustig. Die beiden schmeissen sich in kuschelige Bademäntel und Eva Wannenmacher greift zu ihren Interviewfragen. Allem Anschein nach hatten die beiden auch eine Menge Spass in der Wanne – alles natürlich jugendfrei und auf professioneller Ebene. Es geht schliesslich um Kommunikation.

«Wir sind bereits mitten in den Dreharbeiten und hatten dieses Weekend Gäste mit Profil zu Besuch», schreibt die Moderatorin auf ihrem Instagram-Kanal, wo sie einen ersten Einblick in die Folge mit Christian Jott Jenny gibt.

Was genau Eva Wannenmacher mit ihren Gästen zwischen Büchergestellen und Schaumbad bespricht, gibt es ab dem 9. Dezember auf Youtube zu sehen oder auf Spotify zu hören.