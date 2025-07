Die Schweizer Prominenz hat bis in die letzten Minuten mit der Nati mitgefiebert und den Fussballerinnen Glück gebracht: Die Frauen haben es erstmals in den EM-Viertelfinal geschafft. Die Freude ist allseits riesig.

So feiern Schweizer Promis den Nati-Coup

So feiern Schweizer Promis den Nati-Coup

1/11 Beatrice flippt völlig aus: «Ich liebe euch Mädels, ihr seid die Besten!», jubelt die Schlagersängerin nach der historischen Nati-Sensation. Foto: Instagram/@beatrice_egli_offiziell

Darum gehts Schweizer Nati hat es in den EM-Viertelfinal geschafft

Der Erfolg der Frauen geht in die Geschichte ein

Stars jubeln über die Sensation Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Alles jubelt! Am Donnerstagabend hat die Schweizer Nati Geschichte geschrieben: Zum ersten Mal überhaupt haben es die Frauen in den EM-Viertelfinal geschafft. Die Sensation in der 92. Spielminute gegen Finnland hat sich neben Tausenden Fans auch die Schweizer Prominenz nicht entgehen lassen. Die Stars feiern den geschichtsträchtigen Erfolg von überall mit – sogar aus den Strandferien.

Blick hat für dich die besten Schnappschüsse in der Bildergalerie parat.