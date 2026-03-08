Das Schweizer Volk hat die Halbierungs-Initiative deutlich abgelehnt. Kulturschaffende wie Viktor Giacobbo feiern das Ergebnis als Zeichen für die föderalistische Schweiz. Auch SRF-Moderator Arthur Honegger zeigt sich auf Bluesky dankbar.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweizer Volk lehnt Halbierungs-Initiative deutlich ab, Kulturschaffende zeigen sich erleichtert

Komiker Viktor Giacobbo: «Switzerland First» und Stärkung der Viersprachigkeit

Bekannte Persönlichkeiten wie Jennifer Bosshard und Julian Koechlin feiern Abstimmungsergebnis War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Saskia Schär Redaktorin People

Die Halbierungs-Initiative ist vom Schweizer Volk deutlich abgelehnt worden. Darüber freuen sich besonders die hiesigen Kulturschaffenden. Für Komiker Viktor Giacobbo (74) setzt das Resultat ein deutliches Zeichen. «Inmitten der Big-Tech-Medienwelt fand bei uns heute keine ‹Unterwerfung› statt, sondern im Gegenteil: ‹Switzerland First› – eine klare Stärkung der föderalistischen Vier-Sprachen-Schweiz!», erklärt der Winterthurer gegenüber Blick.

In den Sozialen Medien lassen sich lediglich verhaltene Reaktionen zum Abstimmungsresultat finden. Meist handelt es sich um ein Repost des Ergebnisses, mit einer kleinen, eigenen Anmerkung, respektive einem Emoji. So gibt es von Moderatorin Jennifer Bosshard (32) klatschende Hände, von Mona Vetsch (50) handgemalte Herzen und Sänger Michael von der Heide (54) belässt es bei einem unkommentierten Dankes-Post der SRG.

Moderatorin Kiki Maeder (45) repostet das Statement der SRG-Generaldirektorin Susanne Wille (51) und fügt diesem ein «Danke» bei. Schauspieler Julian Koechlin (34, «Neumatt») freut sich ebenfalls über das klare Nein, zeigt dies in einem entsprechenden Repost. Er setzte sich gegen die Initiative ein.

«Diese Unterstützung bedeutet uns viel»

Mehr als lediglich einen knappen, erneut geteilten Beitrag gibt es von SRF-Moderator Arthur Honegger (47). Auf der Social-Media-Plattform Bluesky freut er sich über das klare Nein zur Halbierungsinitiative. «Diese Unterstützung bedeutet uns viel. Und motiviert uns, weiterhin alles zu geben für guten Journalismus. Danke!».

Auch Schauspieler Mike Müller sieht in dem Nein Positives. «Das Volk steht nicht so auf trumpistische Medienpolitik wie die SVP-Spitze und die Junge FDP. Finde ich toll», so Müller gegenüber Blick.