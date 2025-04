Michael Graber, der Verlobte von Moderator Sven Epiney, feierte am Donnerstag seinen 32. Geburtstag. Epiney überraschte ihn mit seinem berühmten Schokoladenkuchen. Und einem weiteren Geschenk.

Michel Imhof

Happy Birthday Michael Graber (32)! Der Verlobte von Moderator Sven Epiney (53) feierte am Donnerstag Geburtstag. Für die Feier griff Sven Epiney zu etwas Altbewährtem: seinem Schokoladenkuchen. Ein Bild davon stellte Graber auch ins Netz.

«Mein Kuchen ist immer ein sicherer Wert», sagt Sven Epiney auf Anfrage. «Eigentlich ist Michael auf der salzigen Seite, aber den Schoggi-Kuchen hat er wirklich sehr gern.» Der Vorteil für den Schweizer ESC-Kommentator: Das Rezept sei nicht kompliziert und der Kuchen schnell zubereitet. «Er ist nur 11 Minuten im Ofen. Zum Zusammenrühren brauche ich vorher fünf Minuten. In etwas mehr als einer Viertelstunde ist der Kuchen also fertig», so Epiney. Nach Rezept koche er schon lange nicht mehr. «Ich backe ihn pro Jahr mindestens zehn bis zwölf Mal.» Und das schon seit langer Zeit: Sven Epiney schwärmte schon von seinem Gebäck, als er von 2001 bis 2010 die Betty-Bossi-Kochshow «Al Dente» im Schweizer Fernsehen präsentierte.

Zum Kuchen gabs noch ein weiteres Geschenk

Doch nicht nur der Kuchen, sondern der ganze Geburtstag von Epineys Verlobtem Michael Graber war etwas Besonderes. «Wir haben beide den Tag freigenommen. Am Mittag haben wir gebruncht, am Nachmittag sind Verwandte vorbeigekommen. Und am Abend hatte Michael einige seiner engsten Freunde eingeladen.»

Und natürlich gab es als Geschenk von Epiney nicht nur den Kuchen, sondern auch «etwas, das Michael nach dem Abschluss seiner Ausbildung in der Komplementärmedizin bei der Arbeit benutzen kann. Eine grosse Klangschale», verrät Epiney.

Rezept: Svens Schoggikuchen Zutaten: 155 g Kochschokolade, 125 g Butter, 3 Eier, 190 g Zucker, 125 g Mehl, 1-2 EL Kirsch. Eier, Zucker, Mehl mit dem Schwingbesen vermengen, Schoggi und Butter in einer Pfanne vorsichtig schmelzen lassen und zur Masse dazugeben. Am Schluss den Kirsch hinzufügen. Springform (25 cm Durchmesser) mit Alu-Folie auskleiden, Schoggimasse einfüllen. Bei 250 Grad 11 Minuten auf der zweituntersten Rille im Ofen backen. Backzeit genau einhalten! Der Kuchen sollte innen noch leicht feucht sein. Tipp: Mit Puderzucker bestreuen.

