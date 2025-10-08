Steve Lee, der legendäre Sänger von Gotthard, soll 2005 ein Kandidat für die Nachfolge von Freddie Mercury bei Queen gewesen sein. Seine Ex-Partnerin Brigitte Voss erklärt, warum Lee das Angebot ablehnte.

Darum gehts Steve Lee war in der engeren Auswahl als Nachfolger von Freddie Mercury

Lee lehnte ab, um bei Gotthard zu bleiben und mehr Zeit zu Hause zu haben

Der verstorbene Sänger Steve Lee (1963-2010) ist in den Köpfen hierzulande untrennbar mit der Band Gotthard verbunden. Beinahe wäre sein Name allerdings auch in Zusammenhang mit einer der weltweit legendärsten Rockbands in Verbindung gestanden: Queen. «Er hätte der Nachfolger von Freddie Mercury werden sollen», erzählt seine einstige Partnerin Brigitte Voss (65) nun exklusiv im Blick. «2005 war er in der engeren Auswahl für Mercury».

Schlussendlich hätte er sich aber selbst aus dem Rennen genommen. Seine Begründung liefert sie gleich mit: «Er wollte seine Band nicht verlassen. Ausserdem wäre er nicht mehr viel zu Hause gewesen.» Die Entscheidung für oder gegen Queen habe Voss damals ganz ihrem Partner überlassen. «Ich wollte ihm nicht im Wege stehen, er hat so viel gemacht, um da zu sein, wo er war. Er hat sich dann für die Band und mich entschieden».

Wieso sie sich nun nach 20 Jahren dazu entschieden hat, von der Queen-Geschichte zu erzählen? «Heute ist der richtige Zeitpunkt, über die Vergangenheit zu resümieren. Ich schade niemandem, nehme nichts weg, im Gegenteil – ich bringe Steve Lee ein wenig zurück.»

Am blauen See verewigt

2005 ging Queen mit Paul Rodgers (75, einst von Free und Bad Company) auf Tour. 2011 übernahm erstmals Adam Lambert (43) den Gesangspart. Das Ziel dabei war jedoch nie, die Person Freddie Mercury (1946-1991) zu ersetzen, sondern lediglich den Sänger. Dies spiegelt sich auch im Bandnamen, an den jeweils der Name des Sängers angehängt wurde. So liefen die Konzerte unter dem Namen Queen + Paul Rogers, später dann Queen + Adam Lambert.

Doch zurück zu Steve Lee. Mit Mercury eint ihn nicht nur das grosse Gesangstalent und die Leidenschaft für Rockmusik, sondern vielleicht bald auch ihre Denkmäler: Seit 1996 steht eine bronzene Freddie-Mercury-Statue in Montreux, genauer gesagt am Ufer des Genfersees. Geht es nach dem Wunsch von Voss, so wird auch diejenige von Lee am Uferrande eines Schweizer Sees zu stehen kommen: am Vierwaldstättersee in Luzern.