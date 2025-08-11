Die Ähnlichkeit zwischen dem neuen Partner von Brigitte Voss und ihrem verstorbenen Verlobten Steve Lee sorgte für Aufsehen. Doch sie war nicht der Auslöser für die Liebe, sagt Voss. Das Paar plant eine Steve-Lee-Stiftung und eine Statue des Sängers.

«Ich sehe nicht aus wie Steve Lee, er sah aus wie ich»

«Ich sehe nicht aus wie Steve Lee, er sah aus wie ich»

1/5 Sind seit einem Jahr ein Paar: Brigitte Voss und Joe Bachmann. Voss' Neuer könnte gut ein Doppelgänger ihres verstorbenen Verlobten, Gotthard-Sänger Steve Lee, sein. Foto: Instagram

Darum gehts Brigitte Voss' neuer Partner ähnelt verstorbenem Gotthard-Sänger Steve Lee stark

Joe Bachmann war grosser Steve-Lee-Fan und plant Stiftung mit Voss

Paar plant 1,80 Meter grosse Bronzestatue von Lee auf dem Gotthard Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Patricia Broder Redaktorin People

2010 kam Gotthard-Sänger Steve Lee bei einem Töff-Unfall in den USA ums Leben – ein schmerzlicher Verlust für seine damalige Partnerin Brigitte Voss (66). Doch seit einem Jahr ist die Miss Schweiz von 1981 wieder glücklich. Grund dafür ist ihr neuer Partner Joe Bachmann (69), der ihrem einstigen Verlobten wie aus dem Gesicht geschnitten scheint.

Ein Umstand, der auch Patty Boser (57) nicht mehr aus dem Staunen herausbringt. Die Zürcherin hatte das Paar kürzlich in ihrer Tele-Züri-Sendung «SommerTalk» zu Gast. «Joe, ich seh dich heute in der Sendung zum ersten Mal», eröffnet Boser das Gespräch. «Und ich muss dir ehrlich sagen, es friert mich total, wenn ich dich so anschaue. Weil du ähnelst Steve wirklich ganz extrem. Aber das hörst du ja nicht zum ersten Mal», so die Moderatorin. «Nein. Es ist eher umgekehrt», entgegnet Bachmann mit einem Lächeln. «Er hat eher mir geglichen. Ich sehe so aus, seitdem ich 19 Jahre alt bin.»

«Ich habe das nicht angestrebt», kommentiert Voss-Balzerini die optische Ähnlichkeit ihres neuen Partners zu ihrem verstorbenen Verlobten. «Was sie wirklich gleich haben, sind die schönen grünen Augen und das Bärtchen. Das ist das Markenzeichen von beiden.» Sie habe sich nicht in das Aussehen ihres neuen Partners verliebt, sondern gespürt, er sei der Richtige.

Bachmann ist ein grosser Steve-Lee-Fan

Joe Bachmann ist seit der Gründung der Rockband Gotthard ein grosser Steve-Lee-Fan gewesen. Wie jedes Jahr postete der ehemalige Werber am 5. August 2024, am Geburtstag des berühmten Sängers, ein Bild von ihm mit Text, um ihm zu gedenken. «Ich habe immer sehr viele Rückmeldungen bekommen – aber nie von Brigitte», so Bachmann. «Doch dann habe ich letztes Jahr ein Herz von ihr bekommen. Das hat mich völlig durcheinandergebracht», sagt er und lacht. Der 69-Jährige schrieb ihr zurück, bedankte sich für das Herz. «Und so kamen wir schliesslich ins Gespräch miteinander.»

Auch in Voss' neuer Beziehung spielt der Gotthard-Sänger eine wichtige Rolle. «Brigitte liebt Steve heute noch und damit kann ich leben», erklärt Joe Bachmann. «Steve hat in unser beiden Welten, in unser beiden Leben Platz.» Und diese Liebe zum Sänger lässt das Paar einerseits in ein neues Projekt fliessen: Eine Steve-Lee-Stiftung, die junge Musikerinnen und Musiker unterstützen soll. Andererseits planen sie die Veröffentlichung einer 1,80 Meter grossen neuen Bronzestatue des Sängers. «Wir warten noch auf alle Bewilligungen», sagt Brigitte Voss. «Am liebsten wollen wir die Statue auf dem Gotthard aufstellen.»