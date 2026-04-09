SRF-Virus-Moderatorin Mira Weingart plötzlich im TV zu sehen
«Mein Aussehen hat mich mega beschäftigt»
Sie flucht, lacht und lässt tief blicken: Moderatorin und SRF-Virus-Stimme Mira Weingart spricht offen über den Schock, sich selbst im TV zu sehen. Im SI.Talk erzählt die 29-Jährige, weshalb sie nach der ersten Staffel «Zwei Reisen» grosse Mühe damit hatte. .
Publiziert: vor 8 Minuten
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Aktualisiert: vor 2 Minuten
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