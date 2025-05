Sven Epiney und seine grosse Liebe Michael Graber heiraten

1/7 SRF-Moderator Sven Epiney und Event-Manager Michael Graber (r.) Foto: Amanda Nikolic

Darum gehts SRF-Moderator Sven Epiney und Event-Manager Michael Graber heiraten

Epiney schrieb mit seinem Heiratsantrag Fernsehgeschichte

Das Paar ist seit 14 Jahren zusammen und feiert mit rund 150 Gästen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Sie krönen ihre grosse Liebe. SRF-Starmoderator Sven Epiney (53) und Event-Manager Michael Graber (32) heiraten in Kürze, wie die «Schweizer Illustrierte» in ihrer aktuellen Ausgabe exklusiv berichtet. Kennengelernt haben sie sich im Jahr 2011 bei einem Kochwettbewerb. Nur wenige Tage später treffen sie sich zufällig in Zürich wieder. Seit da sind sie als Paar unzertrennlich. «Die Magie war da, von Anfang an. Den Respekt voreinander haben wir nie verloren, und jeder unterstützt den anderen in seinen Projekten», schwärmt Graber in der Zeitschrift.

«Liebe ist etwas, das wächst. Sie ist heute noch schöner als vor 14 Jahren, denn man kennt den Partner in- und auswendig.» Sven Epiney ergänzt: «Wir verstehen uns blind, vertrauen uns und sind sehr eng. Seit Beginn wohnen wir zusammen. Und wenn wir uns mal nicht sehen, vermissen wir uns. Unsere Liebe ist ein Geschenk.» Als der beliebte Moderator, der mit Kompetenz und Charme einen wichtigen Anteil im Rahmen des ESC innehatte, seinem Liebsten den Heiratsantrag machte, schauten dabei Hunderttausende zu.

Sven Epiney schrieb mit Antrag TV-Geschichte

Wir schreiben den 30. März 2019, Epiney steht im Finale der Live-SRF-Tanzshow «Darf ich bitten?». Nach dem Juryurteil geht Epiney auf die Knie und sagt mit Tränen in den Augen: «Das Resultat von heute Abend spielt keine Rolle, aber mir spielt es eine Rolle, mit wem ich mein Leben verbringen möchte, und das bist du. Ich hoffe, du weisst es auch. Ich möchte gerne dein Mann werden und du meiner!». Nach einer innigen Umarmung unter grossem Applaus des Publikums sagt Michael Graber: «Ja, ich will.»

Kurz nach dem Antrag sagt Epiney gegenüber Blick auf die Frage, wann die Hochzeit steigt, «das wissen wir noch nicht.» Nun, sechs Jahre später, machen sie Nägel mit Knöpfen, trauen sich standesamtlich im kleinen Kreis. Am selben Tag, an dem sie auch ihre Vermählung mit rund 150 Gästen feiern werden. Den sommerlichen Hochzeitszeitpunkt haben sie für sich perfekt ausgewählt. Bis dahin haben sie noch viel zu tun. Epiney übernimmt ab dem 31. Mai den «Samschtig-Jass» von Fabienne Gyr (37) während ihrem Mutterschaftsurlaub, Michael Graber hat Ende Juni die Abschlussprüfung zum Komplementärtherapeuten in der Methode Kinesiologie. Danach wird geheiratet.

Ob Michael Graber den Nachnamen von Sven Epiney annehmen wird und ob das Paar auf Mallorca, einer Alp oder an einem komplett anderen Ort feiert und wer sie vor den «Altar» führen wird, liest du in der aktuellen Ausgabe der «Schweizer Illustrierte». Ab Freitag, 30. Mai im Kiosk.