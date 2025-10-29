DE
Tiktokerinnen verkleiden sich in SBB-Uniform
Tiktok ist sich einig:Nichts ist gruseliger als ein SBB-Kontrolleur

Schweizer Tiktok-Trend
«SBB-Kontrolleur» ist das gruseligste Halloween-Kostüm

Der Gruselabend Halloween naht, und auf Tiktok zeigen die Ersten ihre Kostüme. Eine Verkleidungsidee scheint sich jetzt schon durchzusetzen. Die Person des Fürchtens ist jedoch ziemlich überraschend.
Die Schweizerinnen und Schweizer haben entschieden, welches das gruseligste Halloween-Kostüm wird dieses Jahr.
Darum gehts

  • Tiktok-Trend: «SBB-Kontrolleur» als gruseliges Halloween-Kostüm begeistert Nutzer
  • Kostümidee löst positive Reaktionen aus, sogar Marken kommentieren begeistert
  • Dutzende Nutzer wollen das «SBB-Kontrolleur»-Kostüm für Halloween nachmachen
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Jaray FofanaRedaktorin People

Tiktok ist die Goldgrube für Inspirationen – egal wofür. Doch während die Halloween-Nacht immer näher rückt, steigt die Panik: Als was soll ich mich verkleiden? Klassiker wie Piratinnen, Polizisten, Cowboys und Cowgirls haben wir alle schon x-mal gesehen.

Doch jetzt macht ein Kostüm die Runde, das den Gruselfaktor auf ein neues Level bringt: der «SBB-Kontrolleur» oder die «SBB-Kontrolleurin». Und ganz ehrlich – wer fühlt sich nicht ertappt, wenn plötzlich die Uniform im Gang auftaucht? Selbst mit gültigem Ticket schnellt der Puls in die Höhe, sobald die Worte «Billettkontrolle, bitte halten Sie Ihre Fahrkarte bereit» fallen.

Alle sind begeistert

Das Geniale am Kostüm ist, dass es nicht viel braucht – ein weisses Hemd mit schwarzem Anzug, ein Handy, eine Umhängetasche und vor allem den berüchtigten ernsten Gesichtsausdruck. Das Kostüm funktioniert aus einem ganz bestimmten Grund: Es nimmt einen alltäglichen Schweizer Schreckmoment und macht ihn zu einem witzigen Halloween-Horror. Andere mögen sich als Zombies oder Vampire verkleiden, aber nichts jagt uns mehr Angst ein als die Realität – und die trägt manchmal eben eine SBB-Uniform.

Die Reaktionen sind eindeutig: «100 Prozent das beste Kostüm bis jetzt» und «Wirklich das gruseligste Kostüm, das ich bisher gesehen habe», schwärmen die Nutzer. Selbst grosse Marken springen auf den Zug auf – Joyn Schweiz kommentiert mit «Slay-B-B», während Dosenbach das Outfit zum «definitiven Gewinner» kürt. Und in den Kommentaren wollen Dutzende das Kostüm nachmachen.

