Krokus spielen am 1. August am weltbekannten Wacken Open Air im deutschen Bundesland Schleswig-Holstein. Die 85'000 Tickets für den viertägigen Mega-Event gingen bereits im Vorverkauf weg. Die Schweizer Hardrock-Legenden treten zum dritten Mal in Wacken auf.

Schweizer Hardrock-Legenden Krokus treten am 1. August in Wacken auf

1/7 So bombastisch war es vor sechs Jahren: Krokus bei ihrem Auftritt am Wacken Open Air 2019. Foto: Robert Jaenecke

Darum gehts Krokus spielt am Schweizer Nationalfeiertag beim Wacken Open Air

Die Schweizer Hardrock-Legenden ersetzen kurzfristig die US-Formation Saxon

Wacken Open Air: viertägiges Musik-Spektakel mit täglich rund 85'000 Zuschauern Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Jean-Claude Galli Redaktor People

Das Wacken Open Air im deutschen Bundesland Schleswig-Holstein gehört zu den weltweit wichtigsten Festivals für die Fans harter Klänge. Es findet seit 1990 jeweils am ersten Augustwochenende statt, diesmal vom 30. Juli bis 2. August.

Mit dabei sind dieses Jahr kurzfristig auch die Schweizer Hardrock-Legenden Krokus, die neu für die krankheitshalber ausfallende US-Formation Saxon am Start sind. Die Solothurner Band um Sänger Marc Storace (73) und Bassist Chris von Rohr (73) tritt am viertägigen Musik-Spektakel mit täglich rund 85'000 Zuschauerinnen und Zuschauern ausgerechnet am Schweizer Nationalfeiertag auf. Sämtliche Tickets gingen schon im Vorverkauf weg.

Krokus gross in Fahrt

Bandgründer Chris von Rohr sagt gegenüber Blick: «Es ist für uns eine Riesenehre und grosse Freude, zum dritten Mal in Wacken auf der Hauptbühne abzurocken. Wir sind in guter Form und werden die Schweiz dort am 1. August würdig vertreten.»

Beim Auftritt von Krokus 2019 entstand das Live-Album «Adios Amigos Live @ Wacken», das 2021 Platz 1 der Schweizer Album-Charts eroberte.

Krokus sind zurzeit auf grosser 50-Jahr-Jubiläumstournee. Im März dieses Jahres verzückten sie ihre vielen US-Fans auf der «Monsters of Rock Cruise» zwischen Miami und den Bahamas. Am 22. Juni spielten sie am «Graspop»-Festival in der belgischen Gemeinde Dessel bei Antwerpen. Aktuell halten sie sich in Südschweden auf, wo sie am 7. Juli am «Time To Rock»-Festival in Knislinge bei Malmö gebucht sind.

Nach Wacken folgen Auftritte im deutschen Tettnang (10. August) und am Open Air in Eschenbach SG (21. August).