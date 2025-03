Zum dritten Mal waren Krokus Headliner bei der legendären «Monsters of Rock Cruise», die letzte Woche von Miami nach Nassau führte. Nicht nur ihre US-Fans waren begeistert. «Es ist, als wären wir nie weg gewesen», schwärmt Bassist und Bandgründer Chris von Rohr.

1/7 Eines der absoluten Highlights des laufenden 50-Jahr-Jubiläums: Krokus als Headliner auf der «Monsters of Rock Cruise 2025», die vom 10. bis zum 15. März von Miami nach Nassau führte. Foto: zVg

Darum gehts Krokus begeistert Fans auf der «Monsters of Rock Cruise»

Schweizer Band hinterlässt noch immer grosse Spuren in Amerika

Krokus war bereits dreimal Headliner der legendären Kreuzfahrt

Jean-Claude Galli Redaktor People

Keine andere Schweizer Band hat in Amerika grössere Spuren hinterlassen als Krokus.

Sie haben auf unzähligen Bühnen mit den Grössten dieser Welt gerockt und Gold- und Platin-Auszeichnungen in den USA und Kanada abgeräumt. Noch heute wird ihre Musik regelmässig am Radio gespielt. Sie sind Ehrenbürger von Memphis, Tennessee, und zu ihren bekanntesten Fans gehören Alice Cooper (77), Jack Black (55), Lars Ulrich (61) von Metallica oder Rihanna (37), die auch schon öffentlich ihr Shirt trug.

Jüngster Beweis für die anhaltende Popularität von Krokus ist der Umstand, dass sie nun bereits zum dritten Mal Headliner der legendären «Monsters of Rock Cruise» waren, die vergangene Woche von Miami nach Nassau auf den Bahamas führte. Inmitten von anderen Szenestars wie Extreme, Winger oder Tesla auf dem riesigen Kreuzfahrtschiff Norwegian Joy mit über 2000 Kabinen und einer eigenen Speedway-Strecke – sicher eine Krönung des laufenden Jubiläums zum 50-Jahr-Bestehen der Band aus Solothurn.

«Es ist, als wären wir nie weg gewesen»

Fans aus ganz Amerika reisten an, um Krokus wieder einmal live zu erleben. Und sie konnten sich davon überzeugen, dass die Band freudiger und frischer klingt denn je.

Nicht nur die Anhänger schwärmten von ihren Erfahrungen auf dem klangvollen Rockdampfer, sondern auch die Band selber. Sänger Marc Storace (73) sagt gegenüber Blick: «Es war wieder wie ein Homecoming. Ich staune, wie viele Fans wir hier noch haben. Und wir haben natürlich alles gegeben, um sie nicht zu enttäuschen.»

Und Chris von Rohr (73), Bassist und Gründer, meint: «Es ist, als wären wir nie weg gewesen. Die Fans singen unsere Songs, feiern die Band und die coolsten Frauen tragen hier Krokus-Shirts. Unsere endlosen Konzerttourneen durch ganz Amerika sind offensichtlich unvergessen.»

Und auch nach ihrer Rückkehr bleibt den Krokus-Freibeutern nur wenig Zeit für die Operation «Füsse hoch». Fürs laufende Jahr sind bereits weitere acht Konzerte in der Schweiz, Deutschland, Belgien und Schweden fixiert. Die grosse Rock-Reise geht weiter. Klar zum Entern.