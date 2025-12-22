Rapper Baba Uslender spricht über Remigration. Im Podcast mit Shqipe Sylejmani spricht er über eine Rückkehr aller Albaner in den Kosovo – um das Land zu verbessern. Die Meinungen gehen auseinander.

Der Schweiz-albanische Musiker Baba Uslender (35) veröffentlichte 2012 seinen «Baustellensong», der vom Leben von Albanern, Italienern und Schweizern auf dem Bau handelte. Das mit Klischees gespickte Lied entpuppte sich als grosser Erfolg. Im vergangenen Jahr lancierte Granit Dervishaj, wie Baba Uslender bürgerlich heisst, für die Zeit ganz typisch einen Podcast. Dieser nennt sich «Uslender Prod.Cast».

In der anfangs Dezember veröffentlichten Ausgabe ist Autorin Shqipe Sylejmani (37, «Bürde & Segen») zu Gast. In der über zweieinhalbstündigen Folge unterhalten sie sich unter anderem über das Auswandern, Integration, Herkunft und ihren albanischen Hintergrund. An einem Punkt fragt Dervishaj, der einen Schweizer Pass besitzt, sich und seinen Gast: «Wann kommt eigentlich der Zeitpunkt, an dem wir alle wieder zurückgehen?». Dafür wären beide zu haben. «Bei mir geht es sogar so weit, dass ich hoffe, dass jemand hier an die Macht kommt, der uns einfach alle zurückschickt», erklärt Dervishaj. «Aber mit Abfindung?» will Sylejmani wissen, woraufhin er entgegnet: «Ohne Abfindung. Wie sagt man dem? Remigration?» – «Wow», entfährt es Sylejmani.

«Wir würden das Land umkrempeln wie nichts»

Baba Uslender ist mit seiner Fantasiereise noch nicht zu Ende und stellt sich vor, was geschehen würde, wenn alle Albaner zurück in den Kosovo gehen würden. «Sorry, wir würden das Land umkrempeln wie nichts. Seien wir ehrlich. So viele, wie wir sind und mit dem Wissen, das wir haben.» Auch Sylejmani ist der Meinung, «dass wir Kosovo auf eine Art verbessern würden». Anders sei es gar nicht möglich, so der «Baustellen»-Interpret. «Wir hätten keine andere Wahl, wir müssten ja etwas machen. Am Anfang würden wir uns verloren fühlen und irgendwann wären wir ‹so, was wollen wir machen?›»

Wie aus dem Gespräch herauszuhören ist, würde der Kosovo aus Dervishajs Sicht nur profitieren. Seine Gesprächspartnerin hat hingegen gewisse Vorbehalte. «Ich glaube, wir würden den Menschen dort auch mega unrecht tun, weil wir dann wie Kolonialisten wären» – «Haha, meinst du das ernst? Wir würden denen Arbeitsplätze geben, ja, das würden wir», entgegnet Dervishaj lachend. «Nein, wir würden dort hingehen und sagen ‹hey Leute, hört mal zu, ich sag euch jetzt, wie das richtig läuft› und das ist nicht ok», erläutert Sylejmani.

Die Menschen im Kosovo würden gemäss ihr nur mit Chaos funktionieren. «Das heisst du musst, wenn du den Entscheid triffst, nach Kosovo zurück auszuwandern, musst du dich wieder integrieren in Kosovo», so Sylejmani. Das bedeute auch, die Schweizer Eigenschaften bis zu einem gewissen Punkt wieder abzulegen. Als einzelner müsse er das, bestätigt Dervishaj. Anders sehe dies aus, wenn alle zusammen runtergehen würden, «weil dann sind wir nicht so mega in der Unterzahl». Er rede wie ein Besatzer, so die 37-Jährige. «Albaner besetzten Albaner» meint Dervishaj daraufhin witzelnd, was in Sylejmanis Aussage mündet: «Ich glaube nicht, dass Kosovo sich wünscht, dass wir zurückkommen». Auf eine Blick-Anfrage hat Granit Dervishaj bisher noch nicht reagiert.