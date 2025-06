1/8 Ist normalerweise oft unterwegs: Reto Hanselmann. Eventmanager und Veranstalter legendärer Partys wie Hanselmanns Wiesn und der Halloweenparty «Season of the Witch». Foto: STEFAN BOHRER

Darum gehts Zürcher Party-König Reto Hanselmann hat sich zurückgezogen und verarbeitet ein altes Trauma

Gesundheitliche Probleme und Angststörungen haben ihn zur Auszeit gezwungen

Hanselmanns Vater starb vor 26 Jahren im Alter von 44 Jahren Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Patricia Broder Redaktorin People

Er ist der ungekrönte König der Zürcher Nacht: Reto Hanselmann (44). Eventveranstalter, Dauergast auf roten Teppichen und Veranstalter legendärer Partys wie Hanselmanns Wiesn und der Halloweenparty «Season of the Witch». Doch in den vergangenen Monaten wurde es auffallend still um den sonst so umtriebigen Zürcher. Nur eine Handvoll Auftritte und einige Social-Media-Posts. Stattdessen Rückzug und Regeneration. Eine dringend nötige Neujustierung, wie er nun offen erzählt.

«Ich hatte zwei Lungenentzündungen und zwei Blasenentzündungen – alle innert weniger Monate», sagt Hanselmann zu Blick. «Kaum war ich wieder auf den Beinen, kam schon die nächste Erkrankung.» Sein Körper habe ihm ein unmissverständliches Signal gesendet. Es reicht. «Der Stress war einfach zu viel. Ich musste auf die Bremse treten.»

«Ein altes Trauma kam plötzlich vermehrt hoch»

Doch nicht nur die Arbeit und das rastlose Gesellschaftsleben setzten dem 44-Jährigen zu. Auch seelisch geriet er aus dem Gleichgewicht. «Ein altes Trauma, über das ich bisher nie öffentlich gesprochen habe, kam plötzlich wieder vermehrt hoch. Und ich bin sicher, dass meine Gesundheitsprobleme damit zusammenhängen», sagt er nachdenklich. «Der Tod meines Papis.»

Vor genau 26 Jahren starb Hanselmanns Vater Roland – im selben Alter, in dem der Eventveranstalter heute ist. «Ich war damals 18. Es war ein Schock für mich, als meine Mutter mich eines Morgens weckte und sagte: Papi ist tot.» Hanselmann und sein Vater standen sich sehr nahe. Der Lastwagenfahrer starb mit 44 an einem Herzinfarkt. «Ich dachte lange, ich hätte es gut verarbeitet. Aber heute weiss ich: Ich habe es verdrängt und weggesperrt. Unterdessen ist mir bewusst: Der Tod meines Vaters hat mich wortwörtlich krank gemacht.»

Mit Herzrasen auf der Notaufnahme

Seit dem überraschenden Tod seines Vaters wird Reto Hanselmann immer wieder von Angststörungen begleitet. «Ich habe es oft erlebt, dass ich plötzlich unglaublich Angst bekomme, plötzlich zu sterben», sagt er. Als die körperlichen Beschwerden in den letzten Monaten zunahmen, wurde auch die Angst immer grösser. «Neben den echten Symptomen wurde ich richtiggehend hypochondrisch. Ich lag mit Herzrasen in der Notaufnahme. Fest davon überzeugt, gleich einen Infarkt zu haben. Dabei war es nur meine Angst, die die entsprechenden Symptome auslöste.»

In den kommenden Monaten will der Zürcher nun all seine Ängste und sein Trauma aufarbeiten – seelisch, körperlich und spirituell. «Ich mache verschiedene Therapien. Psychotherapie, Körperarbeit mit meinem Craniosacral-Therapeuten und Gespräche mit meiner Schamanin. Alles, was mir hilft, in meine Mitte zu finden.» Auch seinen Alltag hat Hanselmann massiv umgestellt. «Ich habe nicht mehr das Gefühl, etwas zu verpassen, wenn ich nicht an jedem Event auftauche. Ich habe mehr Ruhe gefunden und mehr zu mir selbst.»

Auszeit im Garten und auf dem Sofa

Der sonst so aktive und schrille Mann der Zürcher Eventszene wirkt heute deutlich bewusster und geerdeter. Statt Nacht für Nacht durch die High-Society-Events von Zürich zu ziehen, sitzt er lieber in seinem Garten oder auf dem Sofa. «Zu Hause kann ich abschalten und mich erholen. Es ist mein Rückzugsort, an dem alles leiser wird. Auch meine Angst.» Anstelle ständig unterwegs und bei anderen Menschen zu sein, konzentriert sich der Eventveranstalter heute bewusst mehr auf sich und sein Wohlbefinden. «Ich spüre, dass ich das brauche und mir das guttut.»

Und doch: Ganz will sich Reto Hanselmann nicht aus dem Rampenlicht verabschieden. «Nach den Sommerferien freue ich mich wieder auf ein paar ausgewählte Events. Meine Wiesn und die Halloweenparty zum Beispiel. Die sind gesetzt.» Auch ein neues TV-Projekt ist in Planung. Mehr will Hanselmann noch nicht verraten. Nur so viel: «Das Format passt perfekt zu mir.»

Bis dahin bleibt die Arbeit an sich selbst, Reto Hanselmanns wichtigste Mission. «Ich will diesen grossen Verlust, diesen Schmerz endlich richtig verarbeiten. Und die Angst, die daraus entstanden ist, Stück für Stück loslassen.» Ein Prozess, den er nicht nur für sich, sondern auch für jemand anderen durchläuft, erklärt Hanselmann abschliessend. «Mein Papi war furchtlos. Ein Lebemann. Ich glaube, er würde mir sagen: ‹Reto, du musst keine Angst haben. Lebe. Genau das ist der Sinn von allem.›»