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EAZ (32) betritt die Bühne. Die Menge tobt, ein Fotograf versucht, den Auftritt des Rappers bestmöglich einzufangen. Nach der Show bekommt er die Bilder zu Gesicht. «Die kann ich nicht posten», wütet der Zürcher und schiebt es auf den Kameramann. Erst später gesteht er sich ein: Es liegt nicht am Fotografen, sondern an ihm selber.

«Ich habe mich extrem unwohl gefühlt. Jahrelang. Ich wusste schon immer, dass ich etwas machen muss. Ich habe den Startschuss nicht gefunden», sagt EAZ, bürgerlich Arber Rama, im Gespräch mit Blick.

1:15 Nach Transformation: Rapper EAZ verrät sein Cheat-Meal

Die oben beschriebene Szene spielte sich an seiner Tour im Frühjahr 2024 ab und war ein solcher Startschuss. Zumindest vorübergehend. «Ich bin in alte Muster zurückgefallen. Wir sind in der Hip-Hop-Szene unterwegs. Da spielt sich viel im Nachtleben ab. Hier und da ein Drink, vielleicht ein, zwei zu viel.»

Den endgültigen Bruch bringt eine Reise nach Chile Anfang Jahr. An der Küste Südamerikas trinkt EAZ seinen letzten Schluck. «Ich hatte seit Januar keinen Tropfen Alkohol. Für mich spielt er keine Rolle mehr. Ich bin noch lange nicht über dem Berg, aber ich bin im Prozess.» Acht Monate ist der Musiker mittlerweile nüchtern.

16 Kilo abgenommen

Seit Mitte März arbeitet EAZ intensiv mit einem Fitness-Coach zusammen. Wöchentliche Check-ins, Fotos, Gewichtskontrolle und vorgekochte Mahlzeiten gehören seither zu seinem Tagesrhythmus. Das Resultat: 16 Kilo weniger in knapp fünf Monaten.

Der Druck, den sich EAZ selber macht, ist gross. «Wenn ich mir morgen die Kante gebe und das kommt raus, dann habe ich das Gefühl, dass ich versagt habe. Es ist ein positiver Druck. Das pusht mich und motiviert mich noch mehr, dranzubleiben.»

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Nüchtern am Open Air Frauenfeld

In der Zwischenzeit ist der Rapper gemeinsam mit XEN am Open Air Frauenfeld aufgetreten. «Ich glaube, es war mein erstes Frauenfeld, bei dem ich nüchtern auf der Bühne war. Und wir wurden sicher schon sechs oder sieben Mal gebucht.»

Früher erlebte er seine Shows im Rausch. Nüchtern war alles anders. «Du bekommst jede Emotion mit, siehst alles viel klarer, es ist wirklich ein krasser Unterschied.» EAZ gesteht offen: «Ich wünschte, ich hätte meine grossen Erfolge nüchtern erlebt.» Der diesjährige Auftritt am Frauenfeld sei seine erste grosse Show ohne Alkohol gewesen. «Es war wunderschön, und ich will mehr davon.»

Neues Album im September

Auch während der kreativen Arbeit im Musikstudio hat sich seit der Umstellung seines Lebensstils einiges verändert. «Ich arbeite viel schneller, wenn ich nüchtern bin. Es ist eine grosse Umstellung, nach so vielen Jahren im Rausch Musik zu machen. Aber es macht Spass. Wir bleiben nicht hängen an einem Song, als wären wir im Rausch», sagt EAZ.

Am 25. September kommt mit «Up in Smoke» das zweite gemeinsame Kollabo-Album mit dem Schweizer Rapper XEN, bürgerlich Shkelzen Kastrati (36). «Alle Songs auf dem Projekt wurden nüchtern aufgenommen», sagt der Zürcher stolz. Mit der dritten Single «Lieblingssong» haben die Fans am vergangenen Freitag einen Vorgeschmack auf die Platte bekommen.

Persönlich EAZ, bürgerlich Arber Rama (32) ist Schweizer Platin-Rapper, Swiss Music Award Gewinner, Unternehmer und eine der prägendsten Persönlichkeiten der Schweizer Musik- und Entertainment-Szene. Er wurde am 26. September 1993 in Wetzikon im Zürcher Oberland geboren und hat kosovarische Wurzeln. EAZ, bürgerlich Arber Rama (32) ist Schweizer Platin-Rapper, Swiss Music Award Gewinner, Unternehmer und eine der prägendsten Persönlichkeiten der Schweizer Musik- und Entertainment-Szene. Er wurde am 26. September 1993 in Wetzikon im Zürcher Oberland geboren und hat kosovarische Wurzeln. Mehr

Am Ende geht es EAZ nicht nur um Kilos oder den Verzicht auf Alkohol, sondern um eine Botschaft. «Das Ganze ist für mich eine Reise, mit der ich andere motivieren will. Viele junge Leute schauen zu mir hoch. Ich will ein gutes Vorbild sein.»

Die eigene Vergangenheit ist sein grösster Antrieb, dranzubleiben und dieses Mal nicht in alte Muster zu fallen. «Ich will nicht zurück an diesen Ort. Ich weiss, wie dunkel er ist.»



