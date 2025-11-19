Darum gehts
- Tom Gisler und Partnerin schlafen getrennt
- Getrennte Schlafzimmer können zu besserem und tieferem Schlaf führen
- Linda Fäh schläft seit Jahren getrennt von ihrem Ehemann Marco Dätwylwer
Seit zehn Jahren ist Tom Gisler (50) mit seiner Partnerin Sabine zusammen. Ein gemeinsames Schlafzimmer sucht man bei ihnen allerdings vergeblich, wie er im Podcast von Ex-Energy-Moderator Jonathan «Jontsch» Schächter (43) «Spaghetti mit Ketchup und Chäs» verrät. Für Gisler und seine Partnerin sei das wichtig – und etwas, das beide gut finden würden. Schächter mag das nicht so ganz glauben und äusserst seine Vermutung, die Idee der getrennten Schlafzimmer käme doch bestimmt vom freiheitsliebenden Moderator. Doch dieser winkt ab.
«Nein. Sie hat sehr, sehr lange alleine gelebt und es ist für sie nach sehr, sehr langer Zeit immer alleine leben, ein grosser Schritt gewesen, mit mir zusammenzuziehen», so Gisler weiter. Wie gross der Schritt wirklich sein würde, «dass sie mit so einem Psycho zusammenzieht, der so einen grossen Freiheitsdrang und viel Raum braucht, das ist ihr, glaube ich, nicht bewusst gewesen», witzelt der beliebte Radiomoderator.
Diese Prominenten schlafen lieber getrennt
Getrennte Schlafzimmer sind bei Stars gar nicht mal so ungewöhnlich; schliesslich verfügen sie meist auch über genügend finanzielle Mittel, sich diesen Wunsch zu erfüllen. Ex-Miss-Schweiz Linda Fäh schläft seit Jahren getrennt von ihrem Ehemann Marco Dätwylwer (42), wie sie bereits 2019 gegenüber der «Schweizer Illustrierte» erklärte. «Das rate ich allen, die die Möglichkeit dazu haben», so die Schlagersängerin. Ein besserer und tieferer Schlaf sei das Resultat bei ihr. Auch in ihrer 2024 neu bezogenen Wohnung setzt das Paar weiterhin auf getrennte Schlafzimmer.
Sänger Michael von der Heide (54) und sein Partner Willi Spiess (59) setzen bereits seit Beginn ihrer Beziehung auf das Konzept der getrennten Schlafzimmer. Bei ihnen scheint sich das mehr als auszuzahlen, sie gehen schon über 30 Jahre gemeinsam durchs Leben. Auch Hollywoods-Star Bette Midler (79, «Club der Teufelinnen») schläft lieber alleine. Seit über vier Jahrzehnten ist sie mit Ehemann Martin von Haselberg (76) verheiratet. Beinahe ebenso lang setzen sie bereits auf getrennte Schlafgemächer – wegen seines lauten Schnarchens.
Für die räumliche Trennung in der Nacht gibt es übrigens einen eigenen Begriff: Schlafscheidung. Wer dieses Konzept in der eigenen Beziehung selbst etablieren will, der muss einige Punkte beachten, damit das Experiment nicht nach hinten losgeht. Welche das sind und weitere Vor- und Nachteile der Schlafscheidung, erklärt Sexualberaterin Bettina Disler hier.
