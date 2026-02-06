Die Ehefrau von Luca Hänni wird dieses Jahr nicht bei «Let's Dance» mittanzen. Einen Grund für die Absage hat sie von RTL nicht erhalten.

Darum gehts Christina Hänni bestätigt Nichtteilnahme bei «Let's Dance» 2026 öffentlich

Absage von RTL erfolgte ohne Grund, keine Konflikte mit der Sendung

Hänni tanzt seit neun Jahren, jetzt geniesst sie erstmals Freizeit Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Fynn Müller People-Redaktor

«Jetzt können wir endlich darüber reden. Auch wenn es unangenehm ist», sagt Christina Hänni (35) gleich zu Beginn der neuen Podcast-Folge mit Ehemann Luca Hänni (31). Es geht um ihre Nichtteilnahme bei der neuen «Let's Dance»-Staffel. Vor einigen Tagen machte die Tänzerin die Nachricht öffentlich. Nun führt Hänni aus, wie sie die Absage von RTL erlebt hat.

Für sie sei es eine grosse Erleichterung gewesen, das Thema endlich öffentlich machen zu können. «Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen, weil ich das schon seit Mitte Dezember wusste.» Bewusst habe Hänni die Information nicht vor RTL verkündet: «Ich wollte das nicht vorwegnehmen.»

Es wäre ihr neuntes Jahr bei «Let’s Dance» gewesen. Umso wichtiger ist es der Tänzerin, eines klarzustellen: «Von mir wird es kein schlechtes Wort über ‹Let’s Dance› geben.» Auch den Erwartungen mancher Fans tritt sie entgegen. «Ich weiss, Leute erwarten in einem Podcast, dass man hier Drama hört. Aber es gibt keinen Grund dafür.» Sie sei der Sendung weiterhin sehr verbunden. «Es gibt kein böses Blut.»

Absage ohne Grund

Trotzdem bleiben Fragen offen. Fans hätten spekuliert, ob es einen konkreten Auslöser gegeben habe. «Die muss was gemacht haben» oder «Du musst doch irgendwas gesagt haben», habe sie immer wieder hören müssen. Christina Hänni stellt klar: «Ich bin nicht dabei – ohne Grund, ohne etwas Bestimmtes.» Selbst wenn sie den Grund kennen würde, glaubt sie: «Es würde die Sache nicht besser machen, wenn ich wüsste, warum.»

Statt zu hadern, richtet Hänni ihren Blick nach vorn. Zum ersten Mal seit Jahren hätte sie jetzt mehr Freiraum. «Endlich habe ich mehr Freizeit. Jedes Jahr hat das Tanzen mein Jahr bestimmt.» Für sie sei das eine Möglichkeit, aus dem gewohnten Rhythmus auszubrechen. «Ich sehe es als Riesenchance, dass ich mir Gedanken über mich selbst machen kann, wenn ich nicht in diesem Hamsterrad bin.»

Abschliessend stellt Christina Hänni klar: «Die Tänzerin gibt es dieses Jahr nicht bei ‹Let’s Dance›.» Ihre Betonung liegt dabei klar auf «dieses Jahr». Gut möglich also, dass man Hänni kommendes Jahr wieder auf dem RTL-Tanzparkett sieht.