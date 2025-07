Im Sommer sind die «Schweiz aktuell»-Moderatorinnen und -Moderatoren jeweils in der ganzen Deutschschweiz unterwegs – so auch ab dem 21. Juli Oceana Galmarini. Nach einem privaten Zwischenfall beim Tauchen schaut sie mit besonderem Respekt auf ihre Gotthard-Reportage.

In der zweiten Sommerspezialwoche von «Schweiz aktuell» stellt Oceana Galmarini (32) ab Montag, 21. Juli, Menschen vor, die dann besonders viel zu tun haben, wenn andere Ferien machen. So besucht die SRF-Moderatorin am Dienstag die Justizvollzugsanstalt Witzwil im Berner Seeland, wo 184 Insassen auf dem internen Bauernhof arbeiten.

Und sie begrüsst das Publikum am kommenden Freitag direkt vom Open Air im Val Lumnezia GR. «Das ist eine Herzensangelegenheit für mich. Ich versuche nach Möglichkeit immer, die rätoromanische Welt einzubringen», sagt die Unterengadinerin.

Am meisten Respekt hat Galmarini vor der Sendung am Donnerstag, wenn sie von der Gotthard-Tunnelbaustelle in Göschenen UR berichten und sich in den Untergrund wagen wird. «Im Januar dieses Jahres hatte ich bei einem privaten Tauchgang eine Panikattacke. Das ist mir zum ersten Mal passiert. Ich war 30 Meter unter Wasser und begann zu hyperventilieren. Als ich wieder oben war, schien zuerst alles gut. Aber seit einigen Wochen merke ich, dass es mir schwerfällt, an einem Ort zu sein, wo ich nicht so einfach raus kann. Deshalb ist auch diese Gotthard-Sendung zurzeit nicht ganz ohne.» Galmarini findet es wichtig, über solche Ängste zu sprechen. «Panikattacken sind oft ein Tabuthema. Doch mir hilft es, offen damit umzugehen.»

Als TV-Moderatorin ist Galmarini ebenfalls meist dann im Einsatz, wenn andere Menschen freihaben. Betriebsamkeit mag sie grundsätzlich. Nebst der Fernsehtätigkeit unterrichtet sie seit drei Jahren an einer Höheren Fachschule. «Ich bringe Produktdesignern bei, wie sie sich bei möglichen Aufträgen besser präsentieren, und schubse sie aus ihrer Komfortzone. Das mache ich gerne. Bei mir selber übrigens auch.»

Seit zwölf Jahren arbeitet Galmarini in der Medienbranche, seit fünf Jahren bei «Schweiz aktuell». Eine minutiöse Karriereplanung kennt sie nicht. «Bei mir muss das Bauchgefühl stimmen. Ich vertraue darauf, dass sich Türen schliessen und öffnen. Ich liebe meinen Job sehr. Und das Feuer war in den letzten zwölf Jahren immer da. Deshalb fühle ich mich auch bei ‹Schweiz aktuell› wohl. Ich bin im Studio und draussen. Und regelmässig live auf Sendung.»

Doch in ihr drin sei auch etwas Antreibendes, vorwärts Gerichtetes. «Deshalb kann ich nicht sagen, was in zehn Jahren ist. Und es ist nur natürlich, dass man sich regelmässig fragt, ob man noch am richtigen Ort ist. Im Moment heisst die Antwort ganz klar: Ja.»

Was sich verändert hat, ist Galmarinis Einstellung zum Sommer. «Je älter ich werde, desto mehr schätze ich diese Jahreszeit. Obwohl ich aus einer Gegend stamme, in der der Winter traumhaft ist. Und lange war mir das Snowboarden sehr nahe. Aber die Leichtigkeit des Sommers gefällt mir mittlerweile ungemein.»

Sie selber geht Mitte August in die Ferien, zusammen mit ihrem Partner, dem bekannten Streetart-Künstler Fabian «Bane» Florin (42). «Er hat eine Einladung an ein Festival in Schweden, und wir verbinden dies mit einer längeren Skandinavien-Reise», freut sich Galmarini jetzt schon.

«Schweiz aktuell», 21. bis 25. Juli, jeweils ab 19 Uhr, SRF 1