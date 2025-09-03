SRF baut bis Ende Jahr 66 Vollzeitstellen ab

In einer internen Veranstaltung informierte SRF seine Mitarbeitenden, dass es bis Ende Jahr zu Entlassungen kommen wird. 66 Vollzeitstellen werden gestrichen, die Hälfte davon will man über Fluktuation abbauen.

Unter dem Titel «SRF 4.0» informierte das Schweizer Radio und Fernsehen am Mittwoch, 3. September 2025 die Mitarbeitenden über die definitiven Sparmassnahmen und Entlassungen. 66 Vollzeitstellen sollen bis Ende 2025 abgebaut werden – 12 Millionen sollen dabei gespart werden.

Die Sparmassnahmen wurden bereits Juli 2025 von Susanne Wille (51) angekündigt, nun werden die Entlassungen definitiv. Über die Hälfe der insgesamt 66 Entlassungen will der Sender über natürliche Fluktuationen abfedern. SRF kann das Sparpaket jetzt umsetzen, weil das Konsultationsverfahren abgeschlossen ist, bei dem die Mitarbeitenden angehört wurden.

Am Stellenabbau gab es nichts zu rütteln

«Viele Lösungsansätze der Mitarbeitenden decken sich mit den Stossrichtungen, die wir erarbeitet und in der Geschäftsleitung freigegeben haben. Dazu gehören beispielsweise eine verstärkte Nutzung der natürlichen Fluktuation, eine bessere Auslastung von Studios und Büroflächen, Einsparungen von Energiekosten oder die Verkleinerung der Geschäftsleitung.», betont SRF-Direktorin Nathalie Wappler.

Obwohl Wappler betont, wie sehr man die Mitarbeitenden in den Prozess einbezogen hat, an den Entlassungen gab es nichts zu rütteln. «Eine Reduktion des Stellenabbaus konnte mit dem Konsultationsverfahren nicht erzielt werden», heisst es in der Medienmitteilung von SRF. Die Entlassungen und Frühpensionierungen werden ab September ausgesprochen. Für betroffene Mitarbeitende komme der Sozialplan der SRG zum Einsatz.

Auch nächstes Jahr geht die Sparrunde weiter

Mit dem Stellenabbau ist das Sparen bei SRF nicht vorbei. 2025 wird sich das Budget von SRF insgesamt um weitere 20 Millionen Franken reduzieren. Hauptgründe dafür seien die deutliche Reduktion des Teuerungsausgleichs auf die Medienabgabe durch den Bund, weiterhin rückläufige kommerzielle Einnahmen sowie das steigende Preisniveau, heisst es in der Mitteilung von SRF.

