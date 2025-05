Das sind die Gewinner der Swiss Music Awards 2025

1/12 Nemo ist Best Solo Act National geworden! Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Am Mittwoch, 28. Mai, fand die 18. Ausgabe der Swiss Music Awards statt

In 14 Kategorien gibt es den begehrten Betonklotz zu gewinnen

Nemo hat in diesem Jahr abgeräumt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Am Mittwochabend wurde im Hallenstadion Zürich der heiss begehrteste Preis der hiesigen Musikszene verliehen: Der Swiss Music Award – ein gewichtiger Betonklotz, der das Schweizer und internationale Musikschaffen ehrt. Die 18. Ausgabe der Preisverleihung wurde wie in den vergangenen Jahren vom eingespielten Moderations-Duo Melanie Winiger (46) und Annina Frey (44) moderiert. Besonders in diesem Jahr: Knapp zwei Wochen nach dem grossen Musikspektakel in Basel war der ESC-Glamour immer noch reichlich spürbar. So brachte nicht nur ESC-Star 2024 Nemo (24) die Bühne im Hallenstadion zum Beben, sondern auch die diesjährige ESC-Kandidatin Zoë Më (24).

Apropos Nemo: Das Bieler Gesangstalent durfte in diesem Jahr als einziger Musikstar gleich zwei Betonklötze – oder wie der Award im schweizerischen Dialekt üblich genannt wird «Stei» – mit nach Hause nehmen. Dass Nemo grosse Gewinnchancen hatte, zeichnete sich bereits im Vorfeld mit der Verkündung der Nominierungen ab. Der ESC-Star war nämlich in den vier Kategorien Best Streaming Artist, Most Rising Artist Social Media, Best Solo Act National und die Königsklasse, den Best Hit mit dem Song «The Code» (2024), nominiert. Letztere zwei Kategorien hat Nemo schliesslich eingesackt.

«Ich widme den Award allen queeren Menschen in der Schweiz»

Als Nemo zur Dankesrede anstimmt, witzelt das Musiktalent: «Ich habe so einen gut brauchen können», und zeigt auf den Betonklotz. «Ich weiss nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber der ESC-Pokal ist mir zerbrochen.» Weiter bedankt sich Nemo bei allen, «die mit mir den Weg gehen». Abschliessend richtet das Gesangstalent rührende Worte an die Community: «Ich widme den Award allen queeren Menschen in der Schweiz.»

2018 war Nemo bei der Musikverleihung übrigens auch viermal nominiert. Damals in den Kategorien Best Male Solo Act, Best Live Act, Best Act und Best Hit für den Song «Du» (2017) und hat in allen Kategorien abgeräumt. Neu sind in diesem Jahr die Kategorien Best Female Act und Best Male Act zu Best Solo Act National zusammengelegt worden.

Das sind die Gewinnerinnen und Gewinner der Swiss Music Awards 2025

Best Live Act: Dabu Fantastic

Best Streaming Artist: Stubete Gäng

Best Breaking Act International: Gracie Abrams

Most Rising Artist Social Media: Rusch Büeblä

Best Solo Act International: Billie Eilish

Best Solo Act National: Nemo

Best Group: Patent Ochsner

Artist Award: Zeal & Ardor

Best Group International: Linkin Park

Best Act Romandie: Nnavy

Best Breaking Act: Kings Elliot

Best Talent SRF: Linda Elys

Best Hit International: Benson Boon (Beautiful Things)

Best Hit: «The Code» (2024) von Nemo