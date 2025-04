1/5 Erkennst du dieses kleine Gesangstalent? Es ist ... Foto: Instagram / kingselliot

Darum gehts Sängerin teilt Video ihrer musikalischen Anfänge auf Instagram

Darin singt die Sängerin den Song «Big Big World» von Emilia

Am 28. Mai finden die Swiss Music Awards statt. Gesuchte Person ist für «Best Breaking Act» nominiert

Sarina Dünnenberger Redaktorin People

Aus kleinen Anfängen kann bekanntlich Grosses werden – und wir alle müssen irgendwo beginnen. Die gesuchte 30-jährige Künstlerin ist da keine Ausnahme. Heute ist die Sängerin und Songwriterin zwar international erfolgreich – lebt sogar seit einiger Zeit in London –, doch auch sie fing einst klein an. Auf ihrem Instagram-Account nahm sie ihre Fans mit auf eine kurze Zeitreise.

«Kleines Mädchen, grosse Träume»

Ein Videoclip zeigt die musikalischen Anfänge der Sängerin. Darin zu sehen: ein junges Mädchen, das tapfer auf der Bühne steht und «Big Big World» von Emilia aus dem Jahr 1998 zu ihrem Besten gibt. «I'm a big, big girl in a big, big world», singt sie ins Mikrofon. Auf Deutsch bedeutet das: Ich bin ein grosses, grosses Mädchen in einer grossen, grossen Welt. Habt ihr schon rausgefunden, um wen es geht?

«Kleines Mädchen, grosse Träume», schreibt niemand anderes als Kings Elliot in die Bildunterschrift ihres Videos. Mittlerweile ist die Sängerin aber gar kein kleines Mädchen mehr. «Ehrlich gesagt: Ich bin jetzt riesig. 1,80 Meter. Alle haben einen Herzinfarkt, wenn sie mich in echt sehen.»

Sie ist für einen Swiss Music Award nominiert

Auch das Video wurde von der Sängerin mit einer süssen Nachricht versehen. «Ich wünschte, jemand könnte diesem kleinen Baby sagen, dass sie eines Tages bei den Swiss Music Awards als ‹Best Breaking Act› nominiert sein wird. Ich glaube, sie würde in Ohnmacht fallen.»

«Du machst sie sehr stolz», kommentierte ein Fan den Beitrag. Eine weitere Person schrieb: «Mir kommen die Tränen, wenn ich das sehe und lese, du verdienst die Welt!»

Die Swiss Music Awards finden am 28. Mai im Hallenstadion in Zürich statt. Das Voting läuft bis am 4. Mai.