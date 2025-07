1/6 Künstlerin Katharina Zorn (l.) und Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer haben sich getrennt. Foto: imago/Stefan Schmidbauer

Darum gehts Jasna Fritzi Bauer und Katharina Zorn trennen sich nach sechsjähriger Beziehung

Öffentliche Bekanntgabe der Trennung sorgte für Überraschung bei Katharina Zorn

Das Paar hielt seine Beziehung fünf Jahre lang geheim Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Silja Anders Redaktorin People

Seit 2019 waren sie ein Paar, doch erst im vergangenen Jahr machten Jasna Fritzi Bauer (36) und Katharina Zorn (32) ihre Beziehung öffentlich. Zu gross war die Sorge über die Reaktionen. Doch 2024 entschieden sie: Wir wollen uns nicht mehr verstecken.

Nur ein Jahr nach der Bekanntgabe ist alles Aus bei Künstlerin Zorn und «Tatort»-Star Bauer. Auf Instagram schreibt die Schweizerin mit chilenischen Wurzeln: «Ich möchte euch mitteilen, dass Katharina und ich in Zukunft getrennte Wege gehen. Wir bitten euch darum, unsere Privatsphäre zu respektieren.»

Fünf Jahre hielten sie die Beziehung geheim

Warum die Beziehung nach sechs Jahren scheiterte, verraten die beiden nicht. Im Mai dieses Jahres hatte das jetzige Ex-Paar noch seinen gemeinsamen Roman «Else» veröffentlicht.

Inzwischen äusserte sich auch Katharina Zorn zur Trennung auf Instagram. Und ihre Worte lassen nur darauf hoffen, dass es jetzt nicht zum Rosenkrieg zwischen dem Ex-Paar kommt. Laut ihrer Aussage soll es wohl nicht abgemacht gewesen sein, dass das Liebes-Aus so öffentlich kommuniziert wird.

«Heute Morgen bin ich aufgewacht und das Leben war anders», beginnt Zorn den Text in ihrer Story. «Ich wusste nichts davon, was gestern passiert ist. Unsere Trennung so gestern öffentlich zu machen, war nicht meine Entscheidung und dass das heute so geschieht, hat mich kurz aus der Bahn geworfen», schreibt sie weiter. Sie äussere sich jetzt nur aus Gründen der Authentizität dazu.

Liebes-Interview im vergangenen Jahr

Jasna Fritzi Bauer und Katharina Zorn sprachen letztes Jahr in der deutschen Ausgabe der «Vogue» über ihr Kennenlernen, ihre Beziehung und das Familienleben mit Zorns kleiner Tochter Zoe. Warum Bauer so lange brauchte, um zu ihrer Bisexualität zu stehen? «Ich hatte das Gefühl, ich muss mich entscheiden und die Leute wollen mir einen Stempel aufdrücken, aber ich will keinen Stempel», erklärt die im deutschen Wiesbaden geborene Schauspielerin.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Dass die Trennung ausgerechnet jetzt kommt, wo die beiden öffentlich zu ihrer Liebe stehen, kommt für viele wohl überraschend. Denn vor allem vor der Bekanntgabe ihrer Beziehung kam es laut Katharina Zorn immer mal zu Spannungen zwischen dem Paar. «Als wir uns 2019 kennenlernten, war viel los bei Jasna, eine Veranstaltung nach der Nächsten. Sie hat mich immer mitgenommen, aber ich bin durch die Hintertür gekommen und gegangen. Und deswegen gab es oft Streit, weil die Situation so schräg war», erinnerte sich die Künstlerin beim Doppelinterview 2024.