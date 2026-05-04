Liseli im Glück! Der kleine Hund der Berner Schlagersängerin feiert den ersten Geburtstag. Und ist mit einer schön dekorierten Delikatesse sowie Ferien auf der Baleareninsel Mallorca überrascht worden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Francine Jordi reiste mit Hund Liseli für vier Tage nach Mallorca

Liseli feierte ersten Geburtstag mit Würstli-Teller am Strand

Jordi veröffentlicht neuen «Mutmacher Song» über Einzigartigkeit

Dominik Hug, GlücksPost

Mit flinken Schritten rennt Liseli am Strand der Westküste Mallorcas entlang. Vor den wilden Wellen des Mittelmeers hat der kleine Hund noch etwas Angst, weicht immer wieder vor ihnen zurück. «Aber ansonsten hat Liseli riesigen Spass hier», freut sich Francine Jordi (48), Besitzerin vom Malteser-Pudel-Mischling (Maltipoo).

Die Schlagersängerin reiste für vier Tage auf die Baleareninsel, um dort Freunde zu besuchen. «Liseli ist zum ersten Mal geflogen», sagt Jordi. Eingepackt in einer Spezialtasche sei sie anfänglich noch etwas nervös gewesen im Flugzeug. «Als wir dann aber in der Luft waren, konnte sie nichts mehr aus der Ruhe bringen.»

Auf Mallorca feierten sie auch Liselis ersten Geburtstag, die prompt mit einem schön dekorierten Würstli-Teller überrascht wurde. Ihr Hund habe sich daran wunderbar satt gegessen, so die Bernerin.

Seit vergangenem Sommer vereint

Francine Jordi hat Liseli im vergangenen Sommer als Welpen von einer Solothurner Zucht übernommen. Sie habe sich sofort in den tollpatschigen und verspielten Frechdachs verliebt. Und diese Liebe ist seither nur noch tiefer geworden. «Liseli bringt viel Leben und natürlich auch viel Freude in meinen Alltag.»

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo!

Der herzige Maltipoo sei auch eine Stütze gewesen, als sie im Herbst Abschied nehmen musste von ihrem langjährigen Begleiter Theo (†15), einem Labrador. Durch Theo habe sie gelernt, im Moment zu leben und diesen bewusst zu geniessen, erinnert sie sich. «Er war mein Vorbild für bedingungslose Liebe, Ruhe und Gelassenheit und hat mir oft gezeigt, dass man sich nicht zu viele Sorgen machen sollte.»

Neues Lied veröffentlicht

Wohl auch mit Theo im Herzen hat sie nun den Titel «Mutmacher Song (viele wären gern wie du)» veröffentlicht. «Es ist ein Loblied auf die Einzigartigkeit jedes Menschen», so Jordi, «und eine Erinnerung daran, wie schön das Leben ist.» Deshalb gilt das Lied auch für Liseli, die immer noch zufrieden am Strand herumtollt.