Die Zürcher Rapperin Cachita trat am Wochenende am Caliente-Festival auf. Für die Musikerin mit kubanischen Wurzeln war es kein normales Konzert: Der Gig war mit vielen Erinnerungen verbunden.

Rapperin Cachita tritt erstmals am Caliente-Festival auf, das sie seit Kindheit besucht

Auftritt in Kuba-Flaggenfarben mit Tänzerinnen und spanischen Songs

Schon als Kind besuchte Rapperin Cachita (25) mit ihren Eltern regelmässig das Caliente-Festival in Zürich. Genau deswegen war der Auftritt, den sie am Wochenende auf dem Kasernenareal hatte, so emotional für die in Wald ZH aufgewachsene Sängerin mit kubanischen Wurzeln.

«Dieser Ort gehört fest zu meinen Kindheitserinnerungen», sagt die Musikerin, die bürgerlich Gabriela Mennel heisst. «Hier erlebte ich so viele freudige Momente und konnte meine eigene Kultur und Identität besser entdecken.» Das Caliente gilt als grösstes Latin-Festival Europas und besteht seit 28 Jahren. Auf diversen Bühnen werden die verschiedenen Kulturen und Traditionen der lateinamerikanischen Welt gezeigt. Nicht umsonst bezeichnet Cachita die Veranstaltung als «Miniature Südamerika».

Auftritt in Kuba-Farben

Am Freitag war sie am Event zum ersten Mal selbst involviert. Sie stand nicht nur mit ihrer Musik auf der Bühne, sie moderierte auch den Empfang der VIP-Gäste. «Mein Gig war superschön. Ich habe mir extra für den Anlass etwas Besonderes überlegt.» Zu hören bekamen die Festivalbesucher eine Auswahl ihrer spanischen Songs, ihre schweizerdeutschen Titel blieben dieses Mal aussen vor. Zudem hatte sie Tänzerinnen engagiert. «Mir war es wichtig, meine Herkunft zu ehren. Deswegen war auch alles in den Kuba-Flaggenfarben gehalten.»

Trotz der vielen Arbeit liess sich Cachita das Feiern nicht nehmen. Die Festnächte am Caliente sind berühmt und berüchtigt. «Ich hatte ganz viele besondere Begegnungen mit feierwütigen Menschen. Alle haben eine gute Zeit und putzen sich heraus. Und was auch nicht fehlen darf, sind süsse Drinks und ganz viel Hüftschwung», sagt die Sängerin, die 2024 Teil des bekannten Musikformats «Sing meinen Song» auf dem TV-Sender 3+ war. «Nur am Caliente sieht man so viele schüttelnde Hinterteile.»

Repräsentation verschiedener Kulturen

Doch der Anlass, der jeweils über drei Tage hinweg stattfindet, sei viel mehr als nur eine Party und ein Fest. «Er ist total wichtig für die lateinamerikanische Gemeinschaft in der Schweiz. Hier kann man repräsentieren, woher man kommt.» Besonders in Erinnerung geblieben seien ihr die Besuche mit ihrer Mutter und ihrer Schwester in ihrer Kindheit. «Es ist ein Ort, an dem man sich verbindet und der vor Lebensfreude nur so sprüht. Das ist etwas Wunderschönes.»

