Das sind die Auszeichnungen am diesjährigen Locarno Film Festival

Concorso Internazionale



Pardo d’Oro – Grosser Preis des Festivals und der Stadt Locarno

«Akiplėša» (Toxic) von Saulė Bliuvaitė, Litauen

Spezialpreis der Jury – Gemeinden Ascona und Losone

«Mond» von Kurdwin Ayub, Österreich

Pardo für die beste Regie – Stadt und Region Locarno

an Laurynas Bareiša für «Seses» (Drowning Dry), Litauen/Lettland

Pardo für die beste schauspielerische Leistung

an Gelminė Glemžaitė, Agnė Kaktaitė, Giedrius Kiela, Paulius Markevičius für «Seses» (Drowning Dry)

von Laurynas Bareiša, Litauen/Lettland

Pardo für die beste schauspielerische Leistung

an Kim Minhee für «Suyoocheon» (By The Stram) von Hong Sangsoo, Südkorea

Lobende Erwähnung

«Qing Chun» (KU) (Youth (Hard Times)) von Wang Bing, Frankreich/Luxemburg/Niederlande

«Salve Maria» von Mar Coll, Spanien



Concorso Cineasti del Presente



Pardo d’Oro – Concorso Cineasti del Presente

«Holy Electricity» von Tato Kotetishvili, Georgien/Niederlande

Preis für den/die beste/n Nachwuchsregisseur/in – Stadt und Region Locarno

an Denise Fernandes für «Hanami», Schweiz/Portugal/Kap Verde

Spezialpreis der Jury CINÉ+

«Kouté VWA» (Listen to the Voices) von Maxime Jean-Baptiste, Belgien/Frankreich/Französisch-

Guayana

Pardo für die beste schauspielerische Leistung

an Callie Hernandez für «Invention» von Courtney Stephens, USA

Pardo für die beste schauspielerische Leistung

an Anna Mészöly für «Fekete Pont» (Lesson Learned) von Bálint Szimler, Ungarn

Lobende Erwähnung

«Fekete Pont» (Lesson Learned) von Bálint Szimler, Ungarn

«Kada je zazvonio telefon» (When The Phone Rang) von Iva Radivojević, Serbien/USA

Pardi di Domani



Concorso Corti d’Autore

Pardino d’Oro Swiss Life für den besten Autorenkurzfilm

«Upshot» von Maha Haj, Palästina/Italien/Frankreich

Lobende Erwähnung

«Gwe-in esi jeongche»(The Masked Monster) von Syeyoung Park, Südkorea

Kuzfilmkandidat des Locarno Film Festival für die European Film Awards

«La fille qui explose» von Caroline Poggi und Jonathan Vinel, Frankreich





Concorso Internazionale



Pardino d’Oro SRG SSR für den besten internationalen Kurzfilm

«Washhh» von Mickey Lai, Malaysia/Irland

Pardino d’Argento SRG SSR für den internationalen Wettbewerb

«Gimn Chume» (Hymn of The Plague) von Ataka51, Deutschland/Russland

Preis für die beste Regie Pardi di Domani – Bonalumi Engineering

«Que te vaya bonito, rico» von Joel Alfonso Vargas, Vereinigtes Königreich/USA

Preis der Medien Patent Verwaltung AG

«The Form» von Melika Pazouki, Iran

Lobende Erwähnung

«Freak» von Claire Barnett, USA



Concorso Nazionale



Pardino d’Oro Swiss Life für den besten Schweizer Kurzfilm

«Sans Voix» von Samuel Patthey, Schweiz

Pardino d’Argento Swiss Life für den nationalen Wettbewerb

«Better Not Kill The Groove» von Jonathan Leggett, Schweiz

Preis für den/die beste/n Schweizer Newcomer/in

an Gabriel Grosclaude für «Lux Carne», Schweiz

Lobende Erwähnung

«Progress Mining» von Gabriel Böhmer, Vereinigtes Königreich/Schweiz



First Feature

Swatch First Feature Award

«Akiplėša» (Toxic) von Saulė Bliuvaitė, Litauen

MUBI Award – Debut Feature

«Green Line» von Sylvie Ballyot, Frankreich/Libanon/Katar

Lobende Erwähnungen

«Hanami» von Denise Fernandes, Schweiz/Portugal/Kap Verde

«Kouté VWA» (Listen to The Voices) von Maxime Jean-Baptiste, Belgien/Frankreich/Französisch-Guayana



Pardo Verde

«Agora» von Ala Eddine Slim, Tunisien/Frankreich/Saudi-Arabien/Katar

Lobende Erwähnungen

«Der Fleck» von Willy Hans, Deutschland/Schweiz

«Revolving Rounds» von Johann Lurf und Christina Jauernik, Österreich