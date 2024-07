Bollywood-Star Shah Rukh Khan wird am Locarno Film Festival mit dem «Pardo alla Carriera»-Award für seine beeindruckende Karriere geehrt. Der als «King Khan» bekannte Schauspieler gilt als Ikone des indischen Kinos.

1/5 Shah Rukh Khan wird bei der 77. Ausgabe des Locarno Film Festival ausgezeichnet.

Der indische Filmstar Shah Rukh Khan (58), auch bekannt als «King Khan» oder «Baadshah von Bollywood», wird bei der 77. Ausgabe des Locarno Film Festival mit dem renommierten «Pardo alla Carriera»-Award ausgezeichnet. Der Preis würdigt seine beeindruckende Karriere im indischen Kino, die über 100 Spielfilme in verschiedenen Genres umfasst. Den Preis wird er am 10. August auf der Piazza Grande entgegennehmen.

Während des Festivals wird auch einer seiner wichtigsten Filme, «Devdas» (2002), gezeigt. Am 11. August haben Festivalbesucher die Gelegenheit, Shah Rukh Khan bei einem öffentlichen Gespräch im Spazio-Cinema-Forum zu erleben.

Giona A. Nazzaro (59), der künstlerische Leiter des Locarno Film Festival, schwärmt: «Shah Rukh Khan in Locarno begrüssen zu dürfen, ist ein wahr gewordener Traum! Die Breite und Tiefe seines Beitrags zum indischen Kino sind einzigartig. Khan ist ein König, der nie den Kontakt zu seinem Publikum verloren hat. Dieser mutige und kühne Künstler hat sich immer herausgefordert und bleibt dabei dem treu, was seine Fans in aller Welt von seinen Filmen erwarten. Ein wahrer ‹Volksheld›, raffiniert und bodenständig, Shah Rukh Khan ist eine Legende unserer Zeit.»

Shah Rukh Khan ist auch international ein Star

Viele seiner Filme werden weltweit verehrt und haben zu seiner enormen Beliebtheit bei Zuschauern auf der ganzen Welt beigetragen. Zu seinen bekanntesten Werken zählen der romantische Thriller «Baazigar: Betrogene Liebe» (1993), die zeitlosen Liebesdramen «Dilwale Dulhania Le Jayenge» (1995) und «Kuch Kuch Hota Hai – Und ganz plötzlich ist es Liebe» (1998) sowie der Psychothriller «Darr» (1993) und das Drama «Von ganzem Herzen» (1998).

In den letzten zwei Jahrzehnten arbeitete Khan mit einigen der bekanntesten indischen Regisseure und Stars zusammen, was ihm auch international grosse Anerkennung einbrachte. Die französische Regierung ehrte ihn 2007 mit dem «Ordre des Arts et des Lettres» und 2014 mit der «Légion d'honneur». Seine jüngsten Filme «Pathaan», «Jawan» und «Dunki» (alle 2023) waren kommerzielle Erfolge und festigten seinen Status als einer der beliebtesten indischen Stars seiner Generation.