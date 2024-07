Am 7. August startet das Locarno Filmfestival. Auch dieses Jahr überzeugt das Programm mit grossen Namen. Einer von ihnen ist Alfonso Cuarón, der unter anderem beim Film «Harry Potter und der Gefangene von Azkaban» Regie führte. Er erhält den Lifetime Achievement Award.

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/5 Alfonso Cuarón wird am Locarno Film Festival mit dem Lifetime Achievement Award ausgezeichnet.

Silja Anders Redaktorin People

Alfonso Cuarón (62) ist Kinoliebhabern kein Unbekannter. Der Meister seines Fachs machte grosse Filme wie «Harry Potter und der Gefangene von Azkaban», «Roma», «Pans Labyrinth» und «Grosse Erwartungen».

Immer wieder beweist er in Hollywood sein Können und beeindruckt besonders mit seinen dynamischen Long-Takes, also besonders langen, eindrücklichen Film-Einstellungen.

Auszeichnung für Hollywood-Regisseur

Das Locarno Film Festival ehrt den Regisseur und Produzenten dieses Jahr für sein Schaffen und zeichnet Cuarón mit dem Lifetime Achievement Award aus. Bei der Verleihung wird der Film «Jonas qui aura 25 ans en l'an 2000» von Alain Tanner (1929–2022) gezeigt, der von Alfonso Cuarón persönlich ausgewählt wurde und über dessen persönliche Bedeutung er an der Vorführung des Films sprechen wird.

Cuarón arbeitete bereits mit Grössen wie Julianne Moore und George Clooney zusammen. Dabei war sich der 62-Jährige aber nie zu schade, auch Newcomern wie Yalitza Aparicio (30) eine Chance zu geben.

Fünf Oscars hat er schon

Giona A. Nazzaro (59), künstlerischer Leiter des Locarno Film Festivals, schwärmt: «Alfonso Cuarón ist ein visionärer Schöpfer dynamischer und grenzenloser Ideen. Mit Experimentierfreudigkeit und der Reichweite grosser populärer Autorinnen und Autoren hat er es geschafft, die Fantasie von Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern anzuregen und deren Herzen zu erobern.»

Der Preis wird am 11. August auf der Piazza Grande verliehen. Am selben Tag stellt sich Cuarón den Fragen des Publikums. Mit fünf Oscars hat er sich seinen Platz in den Geschichtsbüchern des Kinos längst gesichert. Sein nächstes Projekt ist die Serie «Disclaimer» für AppleTV+. Cuarón bleibt seiner Linie treu und begeistert uns hoffentlich noch lange mit seinen Filmen.

Werbung