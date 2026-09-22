Das Ehepaar Soltermann legt jeden Morgen zusammen ein Tänzchen aufs Parkett. Dies berührt den Schlagersänger so sehr, dass Leonard den rüstigen Bernern ein Lied widmet.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schlagersänger Leonard widmet Soltermanns aus Wynigen ein Lied über ihre Liebe

Ehepaar tanzt täglich seit Jahrzehnten, feierte 2026 den 65. Hochzeitstag

Soltermanns haben 2 Kinder, 4 Enkel und sind seit 2025 Urgrosseltern

Andrea Butorin, GlücksPost

Vor einem halben Jahr sass Schlagersänger Leonard (62) am Mikrofon von Radio SRF Musikwelle und moderierte das Wunschkonzert. Da rief ihn die fröhliche Lori Soltermann (89) aus Wynigen BE an. Sie wollte ihren Mann Erwin (93) mit einem Walzer überraschen, denn: «Jeden Morgen, wenn im Radio ein schönes ‹Stückli› läuft, tanzen wir zwei zusammen», erklärt sie. Das sei nämlich nicht nur gut für die tägliche Bewegung, sondern ein guter Anlass, sich «äs bitzeli z’häbele». Zum Schluss des Telefonats sagte Leonard zu ihr: «So, Frau Soltermann. Jetzt schnappen Sie sich Ihren Mann und tanzen durch die Stube!»

Die Geschichte dieses Ehepaars, das im Frühling seinen 65. Hochzeitstag feiern konnte, liess Leonard nicht mehr los. «Wenn man die Liebe auf diese Art festhält, kann sie ja nicht schwinden», sagt er. Bald darauf kam ihm im Fitnesscenter die Idee für ein Lied mit dem Titel: «Jeden Morgen tanzen sie zusammen», das unterdessen erschienen ist. «Wir sind tief berührt», sagt Erwin Soltermann über den Schlager. Unterdessen hätten sie es schon mehrmals im Radio gehört, und viele Freunde und Bekannte hätten sie darauf angesprochen, weil sie wüssten, dass es sich beim besungenen Paar um Soltermanns handelt.

Die beiden kennen sich schon seit ihrer Jugend: Erwin Soltermann aus Rüfenacht BE war mit dem Bruder der Stadtbernerin Lori befreundet: «Die beiden aktiven Turner gingen immer zusammen in den Ausgang, aber ich durfte nicht mit, weil ich noch zur Schule ging.» 1955, sie war 18 und er 22, begegneten sie sich bei einem Turnfest. Auch Erwin Soltermann war Zuschauer, weil er wegen eines gebrochenen Beins nicht mitturnen konnte. Als es zu regnen begann, gewährte Lori Soltermann ihm Schutz unter ihrem Schirm: «Da bekam ich mein erstes ‹Müntschi› auf die Stirn. Von da an waren wir zusammen.»

Familienglück in Köniz

Für die Hochzeit mussten der gelernte Mechaniker, der später als Maschineningenieur in Kraftwerken auf der ganzen Welt tätig war, und die Haushaltswaren-Verkäuferin noch etwas sparen. Am 27. Mai 1961 war es so weit. Nach dem Hochzeitsfest übernachteten sie erstmals in der eigenen Wohnung in Köniz BE.

Dort blieben sie bis 2019. «Wir verbrachten wunderschöne Jahre als Familie», erzählt Lori Soltermann. Sie wurden Eltern eines Sohns und einer Tochter, die unterdessen selber je zwei Kinder haben. Seit neun Monaten sind Soltermanns sogar Urgrosseltern.

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo!

Vor sieben Jahren zog das Paar nach Wynigen BE, in die Nähe ihrer Tochter. Erwin Soltermann hatte mit diesem Schritt gehadert, doch heute zeigt er sich ebenso zufrieden wie seine Frau: «Wir haben es gut im Emmental und gehen regelmässig wandern.» Er hält sich seit 70 Jahren im Turnverein Bern fit. Seine Frau liebt Handarbeiten wie Stricken oder Häkeln. Soltermanns teilen sich die Hausarbeiten – und belohnen sich mit dem täglichen Tänzchen.

Leonard kann nicht tanzen

Mit «Jeden Morgen tanzen sie zusammen» haben sie nun sogar ihr eigenes, fetziges Lied bekommen. Sänger Leonard ist beeindruckt vom täglichen Ritual des Ehepaars. Trotzdem wird er künftig kaum jeden Morgen mit seinem Partner Roger (50) das Tanzbein schwingen. «Ich kann leider absolut nicht tanzen», sagt er lachend. Dafür teilen die beiden ihre Liebe für ihren Mischlingshund Willibald. Im Sommer verbrachten die drei zwei Wochen Ferien in Spanien.

Auch Soltermanns träumen davon, bald wieder in die Ferne zu reisen: Ihr Sohn lebt nämlich mit seiner Familie im US-Bundesstaat Minnesota. Um mit ihrer Schwiegertochter sprechen zu können und sich im Land zu verständigen, frischten sie in einem Kurs ihr Englisch auf. «Dass wir noch einmal hinfahren können, ist unser grosser Traum», sagt Lori Soltermann und ergänzt: «und dass wir weiterhin auf so schöne Art zusammen alt werden können.»