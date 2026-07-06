Das Comedy-Paar Loredana und Kilian wurde am Vierwaldstättersee von einem Fisch attackiert. Wie kommt es, dass ein Tier plötzlich so aggressiv auf Menschen reagiert und sie absichtlich in die Zehen beisst? Blick hat bei einem Experten nachgefragt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Comedy-Duo von Fisch im Vierwaldstättersee attackiert

Experte: Wahrscheinlich wars ein Sonnenbarsch, der Brut im Flachwasser verteidigte

Bisse von Sonnenbarschen sind harmlos, grössere Fische könnten gefährlicher sein

Silja Anders Redaktorin People

«Was ist schon der Weisse Hai gegen die Fische im Vierwaldstättersee?», schreiben Loredana und Kilian, besser bekannt als Comedy-Duo «Saturday and Sunday» zu einem Video vom Wochenende.

Die Comedians wollten nur einen schönen Badetag im Vierwaldstättersee mit ihren zwei Kindern verbringen, doch ein Fisch hielt nicht viel von der Idee. Als Loredana ins Wasser steigen will, attackiert das Tier sie plötzlich und knabbert ihr in den Zeh.

«Der beisst mir in den Zeh!»

Erschrocken schreit sie auf: «Er hat mich gebissen! Der Fisch beisst einen, wenn man ins Wasser will!» Ehemann Kilian will das zunächst nicht glauben. «Sicher nicht, ein Fisch? In der Schweiz?» Kurzerhand muss er die Behauptung seiner Frau überprüfen und wagt sich mit einem Fuss selbst ins Wasser. Und da passiert es tatsächlich erneut: Der Fisch schwimmt gezielt auf den Fuss von Kilian zu und beisst ihm in den Zeh. «What the fuck? Der beisst mir in den Zeh!», ruft er ungläubig.

Loredana ist davon überzeugt, dass der Fisch sein Revier vor den fremden Eindringlingen beschützen will. Mit viel Humor unterlegt das Paar sein Video mit der Titelmelodie von Steven Spielbergs «Der Weisse Hai». «Wir wollten ganz entspannt an der offiziellen Badestelle unseres Hotels baden – bis uns vermutlich ein Fisch-Männchen attackierte, das seinen Nachwuchs verteidigen wollte», schreiben die zwei zu dem Video.

«Wirklich wehgetan hat der Biss nicht, aber ignorieren konnte man ihn definitiv auch nicht», erklären die beiden gegenüber Blick. Es habe sich weniger wie ein Knabbern, sondern mehr wie «ein kleiner Schlag gegen den Fuss» angefühlt, weshalb das Paar den Fisch im Nachhinein «Hammerfisch» nannte. Der Schreck sei aber grösser gewesen, als der Schmerz. «Wenn dir unter Wasser plötzlich etwas gegen den Fuss hämmert, rechnest du gedanklich zuerst mit allem, nur nicht mit einem kleinen Fisch», sagt das Comedy-Paar. Danach hätten sie den Fisch und seinen Nachwuchs in Ruhe gelassen. «Später sind wir aber noch an einen öffentlichen Badestrand im Vierwaldstättersee baden – dort verlief zum Glück alles friedlich.» Die Bisse mussten glücklicherweise nicht gross behandelt werden, «es gab keine sichtbaren Verletzungen».

«Mit grösster Wahrscheinlichkeit» Brutwache-Verhalten

Doch was steckt tatsächlich hinter einem solchen Verhalten eines Fischs? Blick hat bei der Fischereiberatungsstelle Fiber nachgefragt. Andrin Krähenbühl von der Fischereiberatungsstelle bestätigt Loredanas Verdacht auf Revierverteidigung. «In diesem Fall dürfte es sich mit grösster Wahrscheinlichkeit um Brutwache handeln», erklärt der Experte gegenüber Blick. Seines Erachtens handelt es sich um einen sogenannten Sonnenbarsch. Der farbenfrohe, aber in der Schweiz invasive Fisch, der ursprünglich aus Nordamerika stammt, legt sein Gelege im Flachwasser an, wo das Männchen die Eier gegen «Angreifer oder Fressfeinde verteidigt». Die Kiesstelle und die von Mai bis Juli dauernde Brutzeit deuten ebenfalls darauf hin, dass Loredana und Kilian von einem Sonnenbarsch angegriffen wurden.

Zum Glück kein grosser Fisch

«Angriffe von Fischen auf Menschen sind in der Schweiz zum Glück allgemein sehr selten», sagt Krähenbühl beruhigend. Eine sogenannte Brutwache würden vor allem Sonnenbarsche, Zander, Groppen, Welse und Grundeln durchführen. Sorgen nach dem kleinen Beissangriff durch den Sonnenbarsch müssten sich Loredana und Kilian aber nicht machen, beruhigt der Experte. «Der Biss des Sonnenbarsches ist nicht gefährlich. Es zeigt sich meist eine Rötung an der Bissstelle», so Krähenbühl. Wäre es allerdings ein etwas grösserer Fisch gewesen, hätte es anders ausgehen können. «Bisse von anderen, grösseren Fischen wie Welsen oder Hechten kommen sehr selten vor, können teilweise aber auch grössere Verletzungen wie Blutungen oder Prellungen verursachen», erklärt er.