Michelle Hunziker hat viele Talente. Dass sie sogar das Zeug für die grosse Musical-Bühne hätte, zeigt sie nun auf Instagram, als sie eine Reise in die Vergangenheit macht und sich an eine Fernsehproduktion mit Roberto Bolle erinnert.

Kündigt Michelle Hunziker hier eine Musical-Karriere an?

Was kann Michelle Hunziker (48) eigentlich nicht? Sie moderiert, entertaint, singt, tanzt, ist Mutter und Grossmutter – und sieht bei all dem auch noch fantastisch aus.

Musical-Michelle kann was

Nun postete sie auf Instagram einige Clips von ihrem Auftritt in der Fernsehshow «Danza con me» mit Roberto Bolle (50) im Jahr 2021. Darin sieht man, wie die beiden Szenen aus verschiedenen Musicals nachstellen. Mal sind sie Fred Astaire (1899-1987) und Ginger Rogers (1911-1995) und tanzen zu «Dancing cheek to cheek» aus dem Musical «Top Hat». Plötzlich sind sie Mary Poppins und Burt aus «Mary Poppins» und tanzen über den Dächern von London. Dann gibt Michelle Hunziker den Song «Cabaret» aus dem gleichnamigen Musical zum Besten und schliesslich landen die beiden in Los Angeles, wo sie zur ikonischen Musik von «La La Land» tanzen.

Dass Hunziker auch Talent als Musical-Darstellerin hat, dürfte allerdings nicht gross überraschen. 2005 stand sie in Mailand auf der Bühne und spielte dort im Kult-Musical «The Sound of Music» die weibliche Hauptrolle der Maria.

«Das schöne Fernsehen darf nicht sterben», schreibt sie zu einem der Clips auf Instagram. «Für diese Sequenzen haben wir einen ganzen Tag geprobt», erinnert sich Hunziker. Nostalgisch sagt sie: «Das schöne Fernsehen des Varietè, das ich so sehr liebe und für das mein Herz immer gebrannt hat.»

«Werde früher oder später ins Theater zurückkehren»

Mit ihrem aktuellen Beitrag auf Instagram wirkt es fast so, als vermisse Hunziker die grosse Musical-Bühne. «Ich werde früher oder später ins Theater zurückkehren», verspricht sie. Kündigt sie hier etwa ihr nächstes Projekt an? Das verrät sie nicht. Aber man sollte in nächster Zeit möglicherweise Augen und Ohren offen halten.