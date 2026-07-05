Joyce Payton zieht für Karriere ins Land ihrer Träume

Mitten im Trubel einer Grossfamilie in Düdingen FR hat sie ihren ganz eigenen Rhythmus gefunden. Die junge Frau liebt die Musik. Für ihre Karriere zieht sie bald für längere Zeit ins Land ihrer Träume.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die 17-jährige Joyce Payton aus Düdingen träumt von einer Musikkarriere

Ihre erste EP «Dear Secret» behandelt Gefühle, Träume und Verluste

Sie plant 2027 ihr Debütalbum und eine Tour, besucht Schweden im Herbst

Andrea Butorin, GlücksPost

Sie ist 17 und äusserst zielstrebig. Seit Joyce Payton den britischen Sänger Ed Sheeran (35) auf der Bühne gesehen hat, weiss sie: «Das ist das, was ich den Rest meines Lebens machen will!»

Payton heisst eigentlich Leonie Riedo und ist in Düdingen FR daheim. Und das nicht allein: Sie ist das älteste von insgesamt neun Geschwistern. Sechs Buben und drei Mädchen; der Jüngste ist drei Jahre alt. «Ich liebe unsere Grossfamilie, das ist für mich ein Geschenk», sagt sie. Mal sei sie die Anführerin, mal ein zweites Mami und oft ein Vorbild.

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo!

Zu Hause unterrichtet worden

Seit 2017 werden die Riedo-Kinder zu Hause unterrichtet. Alle hätten eine besondere, individuelle Leidenschaft. Aber auf die Karte Musik setzt bislang nur Joyce Payton. «Meine Familienmitglieder sind immer meine ersten Zuhörer, und bei meinen Auftritten sind sie zuvorderst dabei, das schätze ich sehr.» Als sie einen passenden Künstlernamen suchte, war ihr wichtig, dass dieser ein O enthält, denn alle Geschwister tragen wie sie diesen Buchstaben in ihrem Vornamen.

Für ihre Musik-Karriere hat Joyce Payton ihr Ferngymnasium unterbrochen. Denn wenn sie etwas besonders interessiert, taucht sie tief ein: So brachte sie sich das Gitarre und Klavierspielen selbst bei, heute nimmt sie aber Unterricht. Ihre Lieder schreibt und komponiert sie allein. Kürzlich ist ihre erste EP «Dear Secret» (auf Deutsch «Liebes Geheimnis») erschienen. «Das ist eine Sammlung all dessen, was ich niemals laut ausgesprochen hätte, wenn es nicht in einem Lied stünde», beschreibt Joyce Payton. Besungen werden zarte Gefühle, Träumereien, aber auch schmerzvolles wie der Verlust einer nahestehenden Person. Im nächsten Jahr will die Sängerin ihr Debütalbum veröffentlichen und erstmals auf Tour gehen.

Länger in Schweden leben

Für die Fribourgerin war immer klar, dass sie auf Englisch singen will. Die Sprache lernte sie dank Büchern und Filmen. «Heute schreibe ich sogar Notizen oder Tagebuch intuitiv auf Englisch.» Joyce Payton ist so sattelfest, dass sie einen englischsprachigen Musik-Videopodcast führt. Ebenso gern mag und lernt sie Schwedisch. «Ich liebe Schweden! Die Kultur, das Land, die Sprache, Eishockey...», schwärmt sie. Mit ihrer Familie hat die 17-Jährige das Land bereits bereist. Im Herbst wird sie dort für drei Monate ein Singer-Songwriter-Camp besuchen: «Ich könnte mir gut vorstellen, später einmal länger dort zu leben.» Joyce Paytons Herz schlägt aber auch für «die Familie, Regen, Weihnachten, die Sterne und den Europa-Park». Achter- und Märchenbahnen mag sie gleichermassen, ihre absoluten Favoriten sind die «Blue Fire» und die «Silver Star».

Ihre allergrösste Leidenschaft bleibt aber die Musik. Einen Karriereplan B hat die junge Künstlerin keinen: «Wenn ich von morgens bis abends Musik mache, finde ich sicher etwas, um damit ein bisschen Geld zu verdienen. Denn etwas anderes, das mir genauso Freude machen würde, habe ich bislang nicht gefunden.»