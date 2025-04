Wie würden unsere beliebtesten Schweizer Stars wie Michelle Hunziker als Vierbeiner aussehen? Gülsha Adilji machts vor: Die Moderatorin und Podcasterin hat mit Künstlicher Intelligenz herausgefunden, wie sie in verschiedenen Outfits als Hündin aussehen würde.

1/5 Jösses! So würde Gülsha Adilji mit ihrer Morgenfrisur als Hund aussehen. Foto: Instagram Screenshot

Darum gehts Gülsha Adilji hat KI-generierte Bilder gepostet

Die Moderatorin postet sich in verschiedenen Looks als Hündin

Auch andere Schweizer Stars machen sich gut als Fellknäuel

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Gülsha Adilji (39) hat bekanntlich ein grosses Herz für Hunde. Offenbar so gross, dass sie sich mithilfe von Künstlicher Intelligenz glatt in einen Vierbeiner hat verwandeln lassen. Auf dem ersten Foto, das Adilji auf Instagram postet, zeigt sich die Podcasterin mit einer zerzausten Morgen-Frisur, beim nächsten dann top-gestyled mit einem Béret. Die generierten Bilder sorgen für einen Jöö-Alarm: Sie widerspiegeln auf spielerische Weise Adiljis charakteristische Merkmale. Und auch ihre beiden Podcast-Kolleginnen Yvonne Eisenring (37) und Maja Zivadinovic (45) müssen als Vorlage für die KI-generierten-Hunde-Fotos herhalten. In der Bildunterschrift witzelt Adilji: «Ich denke, es ist klar, dass ich alle Hunde adoptieren muss!»

Wie sich andere Schweizer Stars als Vierbeiner machen würden, seht ihr in der Bildergalerie.

1/14 Wie würde Michelle Hunziker als Vierbeinerin aussehen? Wir haben es ausprobiert. Foto: Screenshot Instagram