DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
People
People Schweiz
Donnschtig-Jass: Hier spricht Büsser mit Roboter Moya
«Kann dich als Moderator ersetzen»
Hier spricht Büsser mit Roboter Moya
Der Donnschtig-Jass ist zu Gast in Davos. Auch Roboter Moya gefällt es im Bündnerland.
Publiziert: 11:38 Uhr
|
Aktualisiert: vor 59 Minuten
Teilen
Kommentieren
People Schweiz
2:25
«Ich vermisse die Jungs»
Ex-Nati-Goalie Sommer schaut die WM als Fan
2:51
Hunziker im Ballenberg
«Ich hätte zehn Kinder bekommen»
0:41
«Es war so intensiv»
Video zeigt die Tram-Party von Hecht
2:33
Wohnungen, Fauxpas und mehr
Das waren die Highlights des Prix Walo 2026
1:17
Nebst allen Veränderungen
Diese Konstante bei SRF-«Meteo» bleibt seit Jahrzehnten gleich
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen