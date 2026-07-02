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In Sendung 2021
Hier macht Stefan Büsser eine Schwimmeinlage

Beim «Donnschtig-Jass» am 9. Juli 2021 auf dem Kundelfingerhof in Schlatt TG gibt Stefan Büsser als Co-Moderator seine Schwimmkünste zum Besten.
Publiziert: 00:01 Uhr
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