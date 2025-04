Daniel Aminati und krebskranke Ehefrau rühren zu Tränen

1/5 Beatrice Egli wischt sich eine Träne aus dem Gesicht, Daniel Aminati verbeugt sich vor der Stärke seiner Frau Patrice (r.). Foto: Imago

Darum gehts Daniel und Patrice Aminati rühren in der «Beatrice Egli Show» zu Tränen

Paar performt emotionalen Song über Kampf gegen Patrice Aminatis Hautkrebs

Aminatis planen zweite Hochzeit am 27. April 2027

Der emotionale Auftritt von Daniel Aminati (51) und seiner krebskranken Ehefrau Patrice (29) am Samstagabend in der «Beatrice Egli Show» rührte nicht nur das Publikum zu Tränen – auch Gastgeberin Beatrice Egli (36) kämpfte darum, ihre Fassung zu bewahren.

Bevor das Ehepaar gemeinsam die Bühne betrat, erzählten sie in einem Video-Einspieler emotional vom seit zwei Jahren anhaltenden Kampf gegen den Hautkrebs, der bei Patrice Aminati diagnostiziert wurde. Beatrice Egli brachte im Anschluss nur die knappen Worte «Es ist nicht leicht» über die Lippen und wischte sich eine Träne aus dem Gesicht. Seit vergangenem Sommer ist Patrice Aminati frei von Metastasen.

Dann performte das Paar seinen Song «Steh auf». Patrice sass am Klavier, Daniel sang. Der Auftritt löste eine Welle von Mitgefühl aus und sorgte für Standing Ovations.

«Wenn der Tod so präsent ist, stellst du dich hinten an»

Im Gespräch mit Beatrice Egli verrieten die Aminatis: «Wir musizieren sehr gern zusammen, gerade in leidvollen Momenten versuchen wir, uns an schönen Dingen zu erfreuen.» Sie versuchten, «im Moment zu sein, nicht zu sehr in der Angst, in der Zukunft».

Der «taff»-Moderator war nach der Krebsdiagnose seiner Frau beruflich kürzergetreten: «Wenn der Tod so präsent ist und real wird, stellst du dich hinten an», erklärte er. Er habe versucht, sein Ego zurückzustellen und für seine Frau und die Tochter, die bei der Diagnose erst acht Monate alt war, da zu sein. «Ich wusste nicht, kommt meine Frau morgens aus dem Bett oder nicht aufgrund der Medikamente. Ich habe versucht, zu funktionieren und versucht, stark zu sein», so der Familienvater.

In «Steh auf» verarbeitete Aminati seine Gefühle im Zusammenhang mit dem Schicksalsschlag der Familie.

Zweite Hochzeit geplant

Im April 2023 hatte das Paar Patrices Diagnose schwarzer Hautkrebs öffentlich gemacht. In einem Interview mit der Zeitschrift «Bunte» sprachen die beiden schon im März offen über ihre Hoffnungen und Träume.

«Ich habe keine Angst vor der Zukunft, ich nehme alles an, wie es von mir verwirklicht werden kann», erklärte Patrice, die seit ihrer Diagnose eine Odyssee durch Arztpraxen und Krankenhäuser hinter sich hat.

Die Krankheit hat das Paar noch enger zusammengeschweisst. Das zeigt sich auch in ihren Zukunftsplänen: «Ich würde gern am 27. April 2027, unserem Hochzeitstag und Patrices Geburtstag, ein zweites Mal heiraten und unsere Gelübde erneuern», verriet Daniel Aminati im Doppelinterview. Ein besonderes Datum, das dem Paar viel bedeutet. Die beiden haben bereits im April 2022 standesamtlich geheiratet. Ausserdem wünschen sie sich ein zweites Kind.