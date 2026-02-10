Isst man die Bratwurst jetzt mit oder ohne Senf? Ein Deutscher Fotograf ist zu Gast im Zürcher Sternengrill. In der Kommentarspalte ist man geteilter Meinung.

Es ist wohl eine der heissesten Streitfragen der Schweiz: Isst man die Bratwurst mit oder ohne Senf? Für viele St. Galler ist klar: Eine gute Wurst braucht keinen Senf. Andere wiederum können auf die Extraportion Schärfe und Würze nicht verzichten. Nun giesst Fotograf und Influencer Tobias Westen (38) aus Deutschland erneut Öl ins Feuer – und bringt die Wurst-Debatte wieder ordentlich zum Brutzeln.

Der Fotograf postete am 9. Februar auf Instagram ein Video, in dem er seine Community auf einen Besuch beim Zürcher Sternen Grill mitnimmt. Dort bestellt er ganz stilecht eine St. Galler Bratwurst im Brot. Doch als er sich schliesslich hinsetzt, wird schnell klar: An der Senftheke konnte er nicht einfach vorbeigehen.

Mit oder ohne?

«Auf der einen Seite finde ich, eine gute Wurst braucht keinen Senf», sagt er überzeugt. «Aber irgendwie passt eine Wurst schon gut mit Senf zusammen», meint er weiter. «Und der Senf ist richtig stark.» Die legendäre Bratwurst, für die er 8.20 Franken berappt hat, isst er genüsslich zu Ende. «Die Wurst ist gut – und der Senf ist auch richtig stark!», lautet sein Fazit.

«Es gibt zwei essenzielle Fragen: St. Galler – mit oder ohne Senf? Und mit oder ohne Kartoffelsalat?», sagt er dabei zu seinen über 40'000 Followern. Und fordert sie auf, ihre Meinung in den Kommentaren zu teilen.

Nicht ganz günstig

In der Kommentarspalte entfacht daraufhin eine hitzige Diskussion rund um Senf und Bratwurst. «Wenn es eine wirklich gute Bratwurst ist, braucht es keinen Senf – aber das ist nicht oft der Fall», schreibt eine Person. Jemand anderes meint: «Ein St. Galler würde sagen: ohne Senf, aber du bist ja auch nicht in St. Gallen.» Andere haben eine ganz klare Meinung: «Man isst eine Wurst NIE mit Senf! Das tun nur Ausländer. Und wozu Kartoffelsalat? Da reicht etwas Brot.»