Maffays Livealbum erreichte 21 Wochen Platz 1

Rockstar Peter Maffay (75) bringt sommerliche Gefühle in die grauen Herbsttage und erfreut damit seine Fans. Am 6. Juli 2025 kommt er für sein einziges Konzert in die Schweiz. Der «Es war Sommer»-Interpret, der über 50 Millionen Tonträger verkauft hat, wird als Headliner das St. Peter at Sunset Festival in Kestenholz SO abschliessen. Aktuell erfreut sich Maffay am Riesenerfolg seines aktuellen Livealbums «We love Rock'n'Roll - Leipzig 2024», mit dem er es 21 Wochen auf Platz 1 der deutschen Charts geschafft hat, was bis anhin keinem anderen Künstler in Deutschland gelungen ist.

Nächsten Juli erhält der Musiker Unterstützung des Lausanners Bastian Baker (33). Er wird vor Maffay seine beliebten Hits wie «Lucky» und «I'd Sing for You» mit seiner Gitarre zum Besten geben. Seit dem 7. November ist der Ticketverkauf für das finale Festivalhighlight eröffnet.

Fans erleben einen unvergesslichen Abend

Peter Maffay, der seit über 55 Jahren auf der Bühne steht, spielt keine Tourneen mehr. Wobei er seinen Fans versprochen hat: «Ich geh' noch nicht fort, ich geb' euch mein Wort.» Unter dem Titel «Love Places» - «Lieblingsplätze» - kehrt der beliebte deutsche Musiker zurück zu besonderen Orten und lässt dort magische Erinnerungen aufleben. Wie nächsten Sommer in Kestenholz. Wo es heissen wird: «Let's rock!». Festivalchef Roland Suter freut sich sehr auf Peter Maffays Auftritt am 20. Festival-Jubiläum: «Das wird wieder einer dieser Abende, von denen unsere Besucherinnen und Besucher noch Jahre schwärmen werden».

